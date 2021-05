WTA Madrid: Ashleigh Barty und Aryna Sabalenka - Wiedersehen macht Freude

Im Finale des WTA-1000-Turniers von Madrid kommt es zum Duell zwischen Ashleigh Barty und Aryna Sabalenka. Die beiden standen sich erst vor weniger als zwei Wochen im Endspiel des Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart gegenüber.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.05.2021, 14:15 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Aryna Sabalenka will sich für die Niederlage in Stuttgart revanchieren

Ohne Zweifel sind Ashleigh Barty und Aryna Sabalenka die bis dato beiden besten Sandplatzspielerinnen des Jahres. Schon am 25. April duellierten sich die die Australierin und die Belarusin im Endspiel des Porsche Tennis Grand Prix, nicht einmal zwei Wochen später treffen sich die beiden im Finale von Madrid nun erneut.

In Stuttgart setzte sich Barty nach verlorenem ersten Durchgang noch in drei Sätzen durch, dennoch geht sie nicht als große Favoritin in das neuerliche Aufeinandertreffen mit Sabalenka. Zu gut spielte die 23-Jährige in der spanischen Hauptstadt bislang, Indiz dafür sind nur 18 verlorene Spiele in fünf Matches.

Sabalenka in diesem Jahr gegen Barty noch sieglos

"Ich denke, dass sich mein Sandplatzspiel sehr verbessert hat. Das gibt mir sicherlich etwas Selbstvertrauen. Es gibt aber noch so viele Dinge, an denen ich arbeiten muss. Mit meinem Level in Madrid bin ich bislang einfach glücklich", meinte Sabalenka, die auch die erste Begegnung des aktuellen Kalenderjahres gegen Barty in Miami verloren hatte.

Dennoch weiß die Weltranglistensiebente, worauf sie sich am Samstag ab 18:30 Uhr (live im Match-Tracker) einstellen muss: "Physisch muss ich für dieses Match bereit sein. Sie ist die Nummer eins und großartig. Ich habe gegen sie ihn Stuttgart gespielt. Es wird kein leichtes Spiel. Ich werde alles machen, um mich so gut wie möglich vorzubereiten. Ich freue mich auf diesen Kampf."

Barty mit starkem Lauf

Ähnlich geht es auch Barty, die mittlerweile seit 16 Partien auf rotem Sand ungeschlagen ist. "Ohne Zweifel wächst man mit jedem Match, das man spielt und auch jeder Möglichkeit, etwas Neues zu versuchen und Fehler aus vorangegangenen Matches zu beheben", erklärte die Weltranglistenerste ihren Erfolgslauf.

Doch die 25-Jährige weiß, dass dieser in der spanischen Hauptstadt in Gefahr ist. "Sie hat bislang eine außergewöhnliche Woche gespielt. Sie war angesichts der Ergebnisse, die ich gesehen habe, extrem dominant", sagte Barty über Sabalenka. Doch auch die Australierin hat sich bereits einen Matchplan zurechtgelegt: "Die Herausforderung ist, sich in eine Position zu bringen, von der aus sie nicht den Court kontrollieren kann."

Die Partie gibt es ab 18:30 Uhr im Match-Tracker

Hier das Einzel-Tableau in Madrid