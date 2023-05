WTA Madrid: Azarenka und Haddad Maia stoppen im Endspiel die Favoritinnen

Victoria Azarenka und Beatriz Haddad Maia haben mit einem überzeugenden 6:1 und 6:4 gegen Cori Gauff und Jessica Pegula den Doppel-Titel beim WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.05.2023, 17:46 Uhr

© Getty Images Victoria Azarenka und Beatriz Haddad Maia durften am Sonntag in Madrid feiern

Eigentlich waren alle vier Teilnehmerinnen am Doppel-Finale mit hohen Einzelambitionen zum WTA-Tour-1000-Turnier nach Madrid gekommen. Die dann allesamt enttäuscht wurden. Am weitesten ging es noch für Jessica Pegula, die im Viertelfinale gegen Veronika Kudermetova unterlag. Victoria Azarenka unterlag gleich in ihrem ersten Match der US-Amerikanerin Alicia Parks, ebenso wie Partnerin Betariz haddad Maia, die sich der damals noch 15-jährigen Russin Mirra Andreeva geschlagen geben musste. Cori Gauff flog in Runde drei gegen Paula Badosa raus.

Im Doppel-Endspiel erwischetn Azarenka/Haddad Maia einen Traumstart. Und ließen sich auch durch einen Break-Rückstand in Durchgang zwei nicht aus der Ruhe bringen. Für Azarenka war es der zehnte Titel im Doppel, den bislang letzten hatte es 2021 mit Aryna Sabalenka in Berlin gegeben. Beatriz Haddad Maia hat zum fünften Mal als Doppel-Siegerin eines WTA-Turniers angeschrieben.

