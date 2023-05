WTA Madrid: Iga Swiatek - „Eine Sache von Zentimetern“

Iga Swiatek musst sich am Samstagabend in einem hochklassigen Endspiel beim WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid Aryna Sabalenka geschlagen geben. Die Analyse der Polin fällt dennoch positiv aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.05.2023, 14:40 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek musste sich in Madrid Aryna Sabalenka geschlagen geben

Eigentlich sagt man ja, dass Basketball ein Spiel der Läufe wäre: Einmal fällt bei dieser Mannschaft fast jeder Ball in den Korb, während die andere mit ihrem Unglück hadert. Und dann dreht sich das oft um. Das Endspiel der Frauen in Madrid hat nun aber gezeigt: Basketball, hold my beer! Denn die Läufe waren erstaunlich: nach dem 3:3 im ersten Satz gewann zunächst Aryna Sabalenka drei Spiele (und Satz eins), dann Swiatek drei, dann wieder Sabalenka drei, dann Swiatek drei (und damit Satz zwei). Nachdem es genau in diesem Takt weiterging, war es nur folgerichtig, dass Sabalenka den dritten Satz mit 6:3 für sich entschied.

Die Belarussin baute damit ihre Führung in der Jahreswertung aus, revanchierte sich an Swiatek mit ihrem ersten Sieg auf Sand für die vor wenigen Tagen im Finale des Porsche Tennis Grand Prix erlittene Niederlage.

Swiatek als Titelverteidigerin nach Rom

Die Branchenprima konnte mit ihrem Auftritt dennoch gut leben. „Ich glaube, es war wirklich eng“, erklärte Swiatek nach dem Match. „Es war eine Sache von Zentimetern. Und manchmal sind die Bälle eben in, manchmal out. Aber ich habe mein Bestes gegeben, um die Intensität hoch zu halten und dennoch die Kontrolle zu bewahren. … Ich habe zu 100 Prozent getan, was ich konnte, ich bedaure nichts.“

Den nächsten großen Clash könnte es nun im Foro Italico geben. Dort tritt Iga Swiatek als Titelverteidigerin an. Und Aryna Sabalenka als wohl einzige Konkurrentin auf Augenhöhe. Noch dazu mit der Gewissheit, dass sie die Nummer eins der Welt auch auf der Terre Battue bezwingen kann.

