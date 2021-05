WTA Madrid: Naomi Osaka unterliegt Karolina Muchova

Naomi Osaka ist in der zweiten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid ausgeschieden. Die Weltranglisten-Zweite unterlag Karolina Muchova mit 4:6, 6:3 und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.05.2021, 13:05 Uhr

Karolina Muchova, die in dieser Saison mit dem Erreichen das Halbfinales bei den Australian Open schon eine erste Duftmarke gesetzt hatte, verzeichnete den besseren Start, holte sich den ersten Akt gegen die an Position zwei gesetzte Japanerin mit 6:4.

Im zweiten Satz sah sich Osaka schnell mit einem 1:3-Rückstand konfrontiert, gewann dann fünf Spiele in Folge und glich damit nach 80 Minuten Spielzeit aus. Die Favoritin stand nun näher an der Grundlinie, diktierte die Ballwechsel mit ihrer Vorhand. Die wenigen Zuschauer in der Caja Magica bekamen also einen dritten Satz serviert.

Osaka nun in Rom

Und auch da erwischte die Tschechin den besseren Start, ging mit 3:0 in Führung. Muchova verteidigte gut - und und zog bei jeder sich bietenden Gelegenheit das Tempo an. Vor allem mit Longline-Bällen, sowohl von der Vorhand- wie auch der Rückhand-Seite. Und zur Not half Osaka mit schwachen Returns aus. Das Break zum 5:1 sorget schließlich für klare Verhältnisse. Muchova trifft im Achtelfinale entweder auf Maria Sakkari oder Anette Kontaveit.

Für Osaka war es erste der zweite Auftritt auf Asche 2021. Im Gegensatz zu den meisten anderen Spielerinnen aus der Weltspitze hatte die viermalige Major-Gewinnerin auf ein Antreten beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart verzichtet. In Runde eins von Madrid hatte Osaka mit Landsfrau Misaki Doi vor allem im ersten Satz größere Probleme. Nach der Niederlage gegen Muchova geht es kommende Woche in Rom weiter.

