WTA Madrid: Osaka, Sakkari, Raducanu bestehen Auftakthürden

Nach einigen Überraschungen am Donnerstag - unter anderem dem Aus von Aryna Sabalenka - haben sich heute größtenteils die Favoritinnen durchgesetzt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.04.2022, 20:50 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka

So siegte Naomi Osaka souverän mit 6:3, 6:1 gegen Anastasia Potapova. Auch die höchstgesetzte Dame mit Einsatz am heutigen Tag gewann - die an vier notierte Maria Sakkari nämlich mit einem 6:7 (8), 6:3, 6:4 in einem klangvollen Erstrundenduell gegen Madison Keys.

Auch Danielle Collins, an sechs gesetzt in Madrid, ist weiter: Sie gewann mit 7:5, 6:0 gegen Comebackerin Monica Puig. Die Olympiasiegerin aus 2016 war zuletzt anderthalb Jahre außer Gefecht, hatte ihr letztes offizielles Match im Herbst 2020 bei den French Open bestritten. Garbine Muguruza, die Nummer 7 beim Heimspiel, schlug Ajla Tomljanovic mit 7:5, 6:2

Bereits am Mittag hatte Jil Teichmann mit einem 6:3, 7:5 gegen Petra Kvitova überzeugt - für die Tschechin bleibt 2022 bislang ein schwieriges Unterfangen. Auch Bianca Andreescu, die in der Vorwoche in Stuttgart ihr Comeback gegeben hatte, siegte, 6:4, 3:6, 6:0 hieß es für sie gegen Alison Riske.

US-Open-Überraschungen Raducanu und Fernandez erfolgreich

Auch US-Open-Siegerin Emma Raducanu ist weiter: Sie schlug am Abend Tereza Martincova mit 7:6 (3), 6:0 und unterstrich damit ihre aufsteigende Form: In der vergangenen Woche hatte sie beim Porsche Tennis Grand Prix erstmals in diesem Jahr zwei Runden gewonnen und auch bei ihrer Niederlage gegen Iga Swiatek eine starke Leistung abgerufen. Raducanu musste dabei einen 2:5-Rückstand in Durchgang eins wettmachen.

Auch Raducanus Gegnerin in New York, Leylah Fernandez, ist weiter: Sie schlug Andrea Petkovic mit 6:1, 1:6 und 6:4.

