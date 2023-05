WTA Madrid: Swiatek stürmt ins Traumfinale gegen Sabalenka

Kurzer Arbeitstag für Topfavoritin Iga Swiatek beim Combined-Event in Madrid – In 79 Minuten fertigte die Weltranglistenerste die an Position 12 geführte Veronika Kudermetova (WTA Nr. 13) mit 6:1, 6:1 ab.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.05.2023, 01:08 Uhr

© Getty Images Im Eiltempo zog Iga Swiatek ins Finale von Madrid ein.

Von Beginn an dominierte die 21-jährige Swiatek die Partie und zog nach dem ersten Break auf 3:0 davon. Im weiteren Verlauf konnte die Polin der gebürtigen Russin ein weiteres Mal das Service abnehmen und sicherte sich den ersten Durchgang.

Im zweiten Satz schien es kurz so, als ob Kudermetova etwas mehr Widerstand leisten konnte und brachte ihr erstes Aufschlagspiel durch. Doch Swiatek knüpfte wieder an die Leistung im ersten Satz an und triumphierte nach 79 Minuten mit 6:1 und 6:1.

Im Finale am Samstag wartet die an Nr. 2 gesetzte Australian Open-Siegerin Aryna Sabalenka, gegen die sie vor kurzem im Finale beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart in zwei Sätzen triumphieren konnte

