WTA Madrid: Titelverteidigerin Ons Jabeur muss Start absagen

Ons Jabeur kann ihren Titel beim WTA-1000-Turnier in Madrid nicht verteidigen. Die Tunesierin hatte sich beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart an der linken Wade verletzt und musste nun ihren Start in der spanischen Hauptstadt absagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.04.2023, 20:27 Uhr

© Getty Images Im Vorjahr holte Ons Jabeur in Madrid den Titel

Bittere Nachrichten für Ons Jabeur: Die aktuelle Weltranglistenvierte musste ihren Start beim WTA-1000-Turnier in Madrid absagen. Die Tunesierin hatte sich beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart im Halbfinale gegen Iga Swiatek an der Wade verletzt. Daraus habe sich ein "kleiner Riss" gebildet, teilte Jabeur in den sozialen Medien mit. Sie benötige "mehr Zeit", um wieder einsatzfähig zu sein.

Nachdem sie in Stuttgart nach nur drei Spielen aufgeben musste, folgte für Jabeur mit der Madrid-Absage nun die nächste große Enttäuschung. Zumal die Rückkehr in die spanische Hauptstadt für die 28-Jährige von besonderer Natur gewesen wäre. Im Vorjahr hatte sie in der Caja Magica den Titel geholt.

Nun wird es für Jabeur darum gehen, sich so schnell wie möglich von der Wadenverletzung zu erholen. Vom 9. bis 20. Mai steht in Rom das nächste WTA-1000-Turnier am Programm, ehe in Paris mit den French Open (28. Mai bis 11. Juni) das große Highlight der Sandplatzsaison wartet. 2022 verlor Jabeur in Roland Garros bereits in Runde eins gegen Magda Linette.

Auch in diesem Jahr lief es für Jabeur bislang nicht immer nach Wunsch. Nach ihrem Zweitrundenaus bei den Australian Open scheiterte sie beim Sunshine Double in Indian Wells und Miami ebenfalls früh, ehe ihr beim WTA-500-Event in Chaleston mit dem Turniersieg der ersehnte Befreiungsschlag gelang.

