WTA: Maria Sakkari kommt nach Linz

Die Upper Austrian Ladies Linz können den ersten Topstar präsentieren: Mit Maria Sakkari kommt Anfang februar 2023 eine Spielerin in die oberösterreichische Landeshauptstadt, die in den vergangenen Jahren stets ganz vorne in der Weltspitze mitgemischt hat.

von PM

zuletzt bearbeitet: 21.12.2022, 08:18 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari kommt Anfang Februar nach Linz

Maria Sakkari! Eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Tenniswelt feiert ihre Premiere beim Upper Austria Ladies Linz! Turnierdirektorin Sandra Reichel ist überzeugt davon, dass die 27-jährige Griechin die Tennisfans beim WTA-Turnier im Linzer Design Center (5. bis 12. Februar 2023) bezaubern wird. „Weil Maria eine Spielerin ist, die den Fans unter die Haut geht, sie hat ein sehr spezielles Charisma“, meint Reichel über die aktuelle Nummer sechs der Welt, die nicht nur auf dem Center Court für Schlagzeilen sorgt.

Wenn Sandra Reichel über das Upper Austria Ladies Linz spricht, dann betont sie stets: „Wir sind mehr als ein Tennisturnier.“ Ein sportlicher wie gesellschaftlicher Höhepunkt in Oberösterreich, dessen Flair Maria Sakkari nur vom Hörensagen kennt. „Ich kann es kaum erwarten, endlich mein Debüt beim Upper Austria Ladies Linz zu geben! Ich habe schon viel Gutes über die Geschichte und die einzigartige Atmosphäre in Linz gehört! Und auch die Stadt sieht wunderschön aus. Diese traditionellen Hallenturniere in Europa haben einen besonderen Charme, und ich hoffe auf viele griechisch-österreichische Fans in der Arena!“ Stichwort Charme: Die in Athen geborene Maria Sakkari ist in ihrer Heimat nicht nur als Tennisstar eine Person des öffentlichen Interesses, sondern auch, weil ihr Charme selbst einem berühmten Griechen nicht verborgen blieb – die Weltklassespielerin ist mit Konstantinos Mitsotakis, dem Sohn von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, liiert!

Sakkari zweimal im Halbfinale eines Majors

Das Tennis-Gen ist Maria Sakkari in die Wiege gelegt worden: Ihre Mutter Angeliki Kanellopoulou hatte es in die Top 50 der Weltrangliste geschafft, auch der Opa war ein begeisterter Tennisspieler! Maria hat es schon in andere Sphären geschafft, im Mai 2019 gewann sie in Rabat ihr erstes (und bisher einziges) WTA-Turnier mit einem Finalerfolg über die Britin Johanna Konta. 2021 gelang der Griechin bei zwei Grand-Slam-Turnieren der Einzug ins Halbfinale. Bei den French Open scheiterte Sakkari an Barbora Krejcikova, bei den US Open an Emma Raducanu. Ihr Karriere-Highlight erlebte Sakkari am 21. März 2022 als Nummer drei im WTA-Ranking.

Im Jahr 2022 hat sich Maria Sakkari über ein emotionales Erlebnis der besonderen Art gefreut: Die 27-Jährige hat zum Saisonende den „Jerry Diamond Aces Award“ der Damentour-Organisation WTA gewonnen. Diese Ehre wird Spielerinnen zuteil, die den Tennissport auf spezielle Weise repräsentieren. In der Laudatio hieß es: „Der diesjährige Award geht an eine wirkliche Anführerin auf dem Platz und abseits des Platzes. Es ist eine spezielle Anerkennung für eine Spielerin, die ständig dabei vorangeht, das Damentennis bei den Fans, den Medien und dem lokalen Publikum populär zu machen.“ Maria Sakkari ist als Preisträgerin in bester Gesellschaft, denn vor ihr haben u.a. Gabriela Sabatini, Ana Ivanovic, Martina Hingis und Victoria Azarenka diesen Award gewonnen.