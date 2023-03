WTA Masters Indian Wells: Emma Raducanu besteht den ersten Test

Emma Raducanu hat bei ihrem ersten Einsatz seit den Australian Open in Indian Wells einen soliden Einstand gefeiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2023, 05:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Emma Raducanu am Donnerstag in Indian Wells

Verletzungssorgen sind Emma Raducanu nicht fremd. Die US-Open-Siegerin von 2021 hat es in ihrer jungen Karriere noch nicht geschafft, über mehrere Wochen konstant auf der WTA-Tour zu spielen. Mal ist es der Knöchel, der sie wie zu Beginn der Saison 2023 nach einem Ausrutscher in Auckland behindert. Mal ist es das Handgelenk, das Raducanu zu schaffen macht. Letzteres ist für eine Tennisspielerin natürlich weitaus kritischer. Weshalb der erste Auftritt der Britin in Indian Wells auch mit besonderem Interesse verfolgt wurde.

Das Ergebnis dieses Comebacks fiel zufriedenstellend aus. Raducanu schlug die immer gefährliche Danka Kovinic trotz eines kleinen Durchhängers zu Beginn des zweiten Satzes mit 6:2 und 6:3. In Runde zwei spielt Raducanu gegen Magda Linette, die Nummer 20 des Turniers.

Gauff und Pegula starten heute

Eine andere ehemalige US-Open-Siegerin bekam auch in Indian Wells keinen Fuß auf den Boden. Sloane Stephens, die 2017 in NewYork City ihren größten Karriere-Triumph gefeiert hatte, verlor gegen Sofia Kenin mit 4:6 und 1:6.

Aus US-amerikanischer Sicht wird es am heutigen Freitag erstmals so richtig spannend. Denn da steigen die beiden besten Lokalmatadorinnen in den Wettbewerb ein. Jessica Pegula, die Nummer drei, eröffnet im letzten Match des Tages im Stadium 1 gegen Camila Giorgi. Cori Gauf, in Indian Wells an Position sechs gesetzt, startet gegen Cristina Bucsa.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells