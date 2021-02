WTA Melbourne: Muguruza paniert Kenin, Barty und Serena im Halbfinale

Beim Yarra River Classic in Melbourne haben Garbine Muguruza, Serena Williams und Ashleigh Barty das Halbfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.02.2021, 09:20 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza ist schon in Topform

Während es Garbine Muguruza in einem Re-Match des letztjährigen Australian Open-Endspiels grundsätzlich eilig hatte, nahmen Ashleigh Barty und Serena Williams die Abkürzung, die in dieser besonderen Situation bei den WTA-Turnieren in Melbourne aufgrund der Absagen am Donnerstag eingeführt wurde: Sowohl Barty gegen Shelby Rogers wie auch Serena gegen Danielle Collins gewannen im Match-Tiebreak. Und treffen am Samstag in der Vorschlussrunde aufeinander.

Sie freue sich darauf, erklärte Williams nach ihrem 6:2, 4:6 und 10:6 gegen Landsfrau Collins. Wenn sie nicht gerade gegeneinander spielten, würde sie Barty immer die Daumen drücken. Die Weltranglisten-Erste hatte im ersten Match des Tages in der überdachten Margaret Court Arena mit 7:5, 2:6 und 10:4 gewonnen.

Muguruza dagegen rollte über Kenin mit 6:2 und 6:2 hinweg. Die Spanierin trifft im morgigen Halbfinale auf Marketa Vondrousova, die gegen Nadia Podoroska ebenfalls ins Match-Tibereak musste. Und mit 4:6, 6:3 und 10:4 gewann.