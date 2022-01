WTA Melbourne: Osaka zieht raus, Halep im Endspiel

Naomi Osaka ist beim WTA-Tour-250-Turnier in Melbourne nicht zu ihrem Halbfinale gegen Veronika Kudermetova angetreten. Souverän im Endspiel ist dagegen Simona Halep.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 08.01.2022, 07:41 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka muss eine kleine Pause einlegen

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka ist beim WTA-Turnier in Melbourne aus körperlichen Gründen nicht zu ihrem Halbfinale gegen die Russin Veronika Kudermetowa angetreten. "Leider habe ich eine Bauchmuskelverletzung, die ich auskurieren muss, um mich auf die Australian Open vorzubereiten", teilte der japanische Superstar bei Twitter mit. Die 24-Jährige erklärte weiter, ihr Körper habe "einen Schock erlitten", nachdem sie ihre ersten Spiele seit Monaten bestritten habe.

Osaka, die amtierende Australian-Open-Siegerin, stand in dieser Woche zum ersten Mal seit ihrem tränenreichen frühen Ausscheiden bei den US Open wieder auf dem Platz. Am Freitag hatte sie im Viertelfinale die Darmstädterin Andrea Petkovic 6:1, 7:5 geschlagen. Zuvor bezwang Osaka die Französin Alize Cornet und Maryna Zanevska aus Belgien.

Souverän ins Endspiel ist dagegen Simona Halep eingezogen. Die Rumänin besiegte die chinesische Überraschnugsfrau Qinwen Zheng mit 6:3 und 6:2. Halep fehlt damit noch ein Erfolg zu ihrem ersten Turniersieg seit Rom 2020.