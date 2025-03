WTA Merida: Navarro stürmt mit "Double Bagel" zu Titel

Die an Nummer 1 gesetzte US-Amerikanerin Emma Navarro krönte ihre dominante Woche beim WTA 500-Event im mexikanischen Merida mit einem 6:0, 6:0-Sieg über die kolumbianische Qualifikantin Emiliana Arango im Finale.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 03.03.2025, 08:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Emma Navarro verteilte im Finale von Merida einen "Double Bagel"

Navarro agierte die ganze Woche über nahezu fehlerlos und holte sich ihren zweiten Titel auf der Tour, ohne im Turnierverlauf einen Satz zu verlieren. Seit ihrem Triumph in Hobart 2024 vor über einem Jahr hatte die US-Amerikanerin kein Finale mehr erreicht. Durch den Erfolg in Mexiko darf sich Navarro ab Montag über Platz 8 in der WTA-Rangliste und somit die Einstellung ihres bisherigen Career Highs freuen.

Die 23-jährige überrannte Emiliana Arango im Endspiel geradezu und ließ im Verlauf des 55-minütigen Matches keinen einzigen Breakball zu. Die Kolumbianerin Arango, die sich über die Qualifikation in das Turnier gekämpft hatte und sich nun immerhin mit einem Career High von Rang 80 im WTA-Ranking trösten kann, hatte nicht den Hauch einer Chance. Das 6:0, 6:0 war die logische Konsequenz.

Es ist erst das fünfte WTA-Finale in diesem Jahrtausend, das mit diesem Ergebnis endete. Zuletzt war dieses Kunststück Iga Swiatek gelungen, die 2021 in Rom Karolina Pliskova ohne Gameverlust besiegte.

Die anderen Endspiele mit diesem Ergebnis seit dem Jahr 2000 sind: 2006 Quebec City (Marion Bartoli gegen Olga Puchkova), 2013 Sydney (Agnieszka Radwanska gegen Dominika Cibulkova) und 2016 Bukarest (Simona Halep gegen Anastasija Sevastova).

Einzel-Tableau in Merida