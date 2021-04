WTA Miami: Andreescu nach Thriller-Sieg gegen Sakkari im Endspiel

Bianca Andreescu hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Maria Sakkari das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami erreicht. Dort trifft sie auf Titelverteidigerin Ashleigh Barty.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.04.2021, 08:31 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Bianca Andreescu spielt in Miami um den Titel

Kurz nach halb zwei Uhr früh durfte sich Bianca Andreescu von den wenigen verbliebenen Zuschauern feiern lassen: Die Kanadierin, die nach ihrer sensationellen Saison 2019 eine 15-monatige Verletzungspause einlegen musste, bezwang nach einer Spielzeit von 2:42 Stunden Maria Sakkari mit 7:6 (7), 3:6 und 7:6 (4). Andreescu kam im dritten Satz zweimal nach einem Break-Rückstand zurück, verwertete schließlich ihren dritten Matchball.

Sakkari hatte im Viertelfinale die Siegesserie von Naomi Osaka nach 23 Matches beendet - und davor im Match gegen Jessica Pegula sechs Matchbälle abgewehrt. Diesmal gingen der Griechin am Ende die Kräfte aus, vor allem der erste Aufschlag kam in den entscheidenden Phase nicht mehr.

Andreescu trifft nun am im Endspiel am Samstag (ab 19 Uhr live bei DAZN) auf Ashleigh Barty. Die Weltranglisten-Erste und Titelverteidigerin in Miami hatte mit Elina Svitolina in ihrem Halbfinale keine Probleme.

Hier das Einzel-Tableau in Miami