WTA Miami: Andreescu und Anisimova - erstes Treffen seit Jugendtagen

Bianca Andreescu, US-Open-Siegerin von 2019, und Amanda Anisimova, French-Open-Halbfinalistin im selben Jahr, treffen beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami erstmals auf Erwachsenen-Ebene aufeinander.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.03.2021, 13:32 Uhr

Es ist nicht weiter überraschend, dass das Drittrunden-Treffen zwischen Bianca Andreescu und Amanda Anisimova beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami das erste auf allerhöchster WTA-Ebene ist. Die Kanadierin musste bald nach ihrem Coup bei den US Open 2019 einen 15-monatige Pause einlegen, kam erst wieder Anfang 2021 zurück auf die Tour. Und auch Anisimova hat nicht so viel gespielt, wie sie eigentlich wollte - sei es aufgrund persönlicher Schicksalsschläge (wie dem plötzlichen Tod ihres Vaters) oder Verletzungen.

Mit ein Grund, warum man die beiden Spielerinnen auf der Favoritenliste für Miami eher weiter unten notiert hat. Was vor allem im Fall von Andreescu ein Fehler sein könnte. Die 20-Jährige hat vor zwei Jahren wie aus dem Nichts in Indian Wells gewonnen, danach auch noch in Kanada und schließlich auch noch in New York City. Von ihren nunmehr sieben gespielten Matches nach ihrem Comeback hat Andreescu immerhin fünf gewonnen, das letzte in Runde zwei gegen Theresa Martincova mit 7:6 (5) und 6:2.

Andreescu verliert letztes Match gegen Anisimova

Anisimova, die auf den Australien-Trip aufgrund eines positiven COVID-19-Tests verzichten musste und auch in Doha zurückziehen musste, weil sie sich vor Ort am Sprunggelenk verletzte, hatte mit Sloane Stephens beim 6:3, 6:3 ebenfalls nur kleinere Probleme. Und so kommt es also zum ersten Aufeinandertreffen zweier Spielerinnen auf Erwachsenen-Ebene , die in Juniorinnen-Zeiten öfter gegeneinander gespielt haben. Letztmals beim renommierten Eddie Herr Turnier im Jahr 2015.

Andreescu kann sich an diese Partie noch gut erinnern. „Es ist nett, wenn man eine andere Spielerin, mit der ich aufgewachsen bin, auf der Tour hat. Aber das Match damals war hart. Ich habe verloren, und war danach ziemlich angepisst. Jetzt bin ich eine andere Spielerin, und sie ist es auch, ich erwarte also das Unerwartete.“ Die Erwartungen für die Siegerin sind klar: Im Achtelfinale geht es entweder gegen Garbine Muguruza oder Anna Kalinskaya.

