WTA Miami: Angelique Kerber gegen Naomi Osaka chancenlos

Angelique Kerber ist beim WTA-1000-Turnier in Miami in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Deutsche unterlag Naomi Osaka klar mit 2:6 und 3:6.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 24.03.2022, 19:53 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber verlor gegen Naomi Osaka in zwei Sätzen

Angelique Kerber ist beim WTA-1000-Turnier in Miami bereits in der zweiten Runde gescheitert. Die ehemalige Weltranglistenerste aus Kiel unterlag in ihrem Auftaktmatch der viermaligen Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka (Japan) chancenlos mit 2:6 und 3:6. In der ersten Runde hatte Kerber ein Freilos.

Die an Position 13 gesetzte Kerber kassierte im ersten Satz ein schnelles Break und kam nie richtig in die Partie. Nach nur 1:01 Stunden verwandelte Osaka, die vor etwas mehr als einer Woche in Indian Wells von einem beleidigenden Zwischenruf aus der Fassung gebracht und früh ausgeschieden war, ihren dritten Matchball zum Sieg. Auf ihrem Weg zum Wimbledon-Triumph 2018 hatte Kerber die japanische Starspielerin im Achtelfinale aus dem Weg geräumt.

Mit Kerber hat sich die letzte deutsche Spielerin aus dem Teilnehmerfeld in Florida verabschiedet. Laura Siegemund (Metzingen) und Nastasja Schunk (Ludwigshafen) waren in der ersten Runde ausgeschieden.

Halep und Muguruza sagen ab

Neben Kerber mussten sich mit Leylah Fernandez und Alize Cornet zwei weitere gesetzte Spielerin schon früh am Donnerstag verabschieden. Fernandez unterlag Karolina Muchova mit 4:6 und 6:7 (3), Cornet verlor gegen Alison Riske mit 2:6 und 2:6. Australian-Open-Finalistin Danielle Collins setzte sich gegen Anna Bondar hingegen knapp in drei Sätzen durch.

Zudem hatten die Veranstalter bittere Absagen zu verdauen: Die beiden Grand-Slam-Siegerinnen Garbine Muguruza und Simona Halep mussten ihre Teilnahmen aufgrund von Verletzungen absagen. Auch Camila Giorgi wird in Miami nicht an den Start gehen.

Hier das Einzel-Tableau in Miami