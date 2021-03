WTA Miami: Ashleigh Barty und Aryna Sabalenka feiern dramatische Comeback-Siege

Ashleigh Barty und Aryna Sabalenka sind beim WTA-1000-Turnier in Miami auf dramatische Art und Weise in die dritte Runde eingezogen. Beide Spielerinnen waren in ihren Zweitrundenpartien nur einen Punkt vom Ausscheiden entfernt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.03.2021, 23:08 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty gewann gegen Kristina Kucova denkbar knapp

Allzu lange schien er nicht zu dauern, der erste internationale Turnierauftritt von Ashleigh Barty nach über einem Jahr: Die Australierin lag gegen die Weltranglisten-149. Kristina Kucova in der zweiten Runde von Miami bereits mit 6:3, 4:6 und 2:5 zurück und sah sich beim Stand von 3:5 sogar mit einem Matchball konfrontiert.

Die Weltranglistenerste zog den Kopf aber gerade noch aus der Schlinge und setzte sich nach rund 2:30 Stunden Spielzeit mit 6:3, 4:6 und 7:5 durch. In der dritten Runde trifft die 24-Jährige nun auf Jelena Ostapenko. Die Lettin besiegte Kirsten Flipkens ebenfalls in drei umkämpften Sätzen.

Swiatek und Bencic souverän

Spannender machte es nur mehr Aryna Sabalenka. Die Weltranglistenachte holte gegen Tsvetana Pironkova zunächst wie Barty einen 2:5-Rückstand im dritten Satz auf, musste im Tiebreak dann sogar zwei Matchbälle abwehren und gewann schlussendlich mit 0:6, 6:3 und 7:6 (9). Ebenfalls schwer zu kämpfen hatte Elina Svitolina, die sich gegen Shelby Rogers mit 3:6, 7:5 und 6:3 behauptete.

Leichter hatte es da schon die amtierende French-Open-Siegerin Iga Swiatek, die Barbora Krejcikova mit 6:4 und 6:2 schlug. Die Polin bekommt es nun mit Ana Konjuh, die die an Position 18 gesetzte Madison Keys in zwei Sätzen aus dem Turnier nahm, zu tun. Noch eindrucksvoller als Swiatek marschierte Belinda Bencic in Runde drei: Die Schweizerin ließ Zarina Diyas beim 6:2 und 6:1-Erfolg überhaupt keine Chance.

Bereits früher am Tag hatte sich die Deutsche Angelique Kerber durchgesetzt. Die dreifache Grand-Slam-Siegerin überließ Renata Zarazua keinen einzigen Spielgewinn und wird in der dritten Runde in einem wahren Krachermatch gegen Victoria Azarenka spielen.

