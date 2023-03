WTA Miami: Auf Elena Rybakina wartet eine Herkulesaufgabe

Nach ihrem Triumph in Indian Wells steht für Elena Rybakina mit dem WTA-1000-Event in Miami bereits das nächste Highlight vor der Tür. Mit einem neuerlichen Turniersieg würde die 23-Jährige eine namhafte Liste ergänzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.03.2023, 21:43 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina siegte in Indian Wells

Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka und Iga Swiatek. Nur vier Frauen in der Geschichte des Tennissports schlugen beim Sunshine Double (Indian Wells und Miami) im selben Jahr gleich doppelt zu. 2023 schickt sich nun Elena Rybakina an, diese kurze, dafür aber überaus prominente Liste mit ihrem Namen zu bereichern.

Lässt man Rybakinas Leistungen in Indian Wells noch einmal Revue passieren, scheint dieses Unterfangen ein durchaus realistisches. Vor allem in der Spätphase des Turniers zeigte die Kasachin beeindruckende Leistungen, im Halbfinale ließ sie der Weltranglistenersten Iga Swiatek überhaupt keine Chance. Im Endspiel setzte sie mit dem Sieg über Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka dann sogar noch einen drauf.

"Hoffentlich kann ich das Niveau in Miami halten", sagte Rybakina noch in Indian Wells. Die große Herausforderung sei für sie, eine gewisse Konstanz an den Tag zu legen. "Das ist sicher etwas, woran man sich gewöhnen muss. Ich werde sehen, wie es laufen wird. Hoffentlich kann ich mich schnell anpassen."

"Ich werde versuchen, mich auf jedes Spiel zu konzentrieren, weil ich glaube, dass es wirklich schwer ist", führte Rybakina aus. Entscheidend werde sein, mit den "völlig anderen Bedingungen" in Miami gut umzugehen. Nach einem Freilos zum Auftakt trifft die Weltranglistensiebente in Runde zwei auf Anna Kalinskaya.

