WTA Miami: Gauff kann Rätsel Sevastova erneut nicht lösen

US-Nachwuchshoffnung Cori Gauff ist beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami ausgeschieden. Die 17-Jährige unterlag Anastasija Sevastova in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2021, 08:34 Uhr

© Getty Images Cori Gauff ist in Miami bereits ausgeschieden

Es ist nicht schlecht gelaufen für Cori Gauff in dieser noch so jungen Tennissaison 2021. In Adealaide hatte die 17-Jährige aus der Qualifikation heraus das Halbfinale erreicht (wo sie gegen Belinda Bencic verlor), wenige Tage später in Dubai immerhin die Runde der letzten acht (Niederlage gegen Jil Teichmann). Für das Heimturnier in Miami hatte sich Gauff sicherlich viel vorgenommen. Und wurde von der Auslosung mit einer schwierigen Aufgabe bedacht. An der sie letztlich klar scheiterte, wie schon bei den US Open 2020. Gauff unterlag Anastasija Sevastova mit 6:1, 2:6 und 3:6. In New York City im vergangenen Jahr hatte sich die Lettin ebenfalls in drei Durchgängen durchgesetzt.

Der Donnerstag brachte ohnehin einige bemerkenswerte Ergebnisse bei den Frauen: So flog die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty beinahe gegen Kristina Kucova aus dem Wettbewerb, konnte einen Break-Rückstand im dritten Satz aber noch drehen. Aryna Sabalenka musste gegen Tsvetana Pironkova ins Tiebreak von Durchgang drei, das die Weißrussin mit 11:9 gewann.

Und auch Simona Halep hat sich wohl einen einfacheren Einstand ins traditionsreiche Turnier in Florida gewünscht. Die Rumänin hatte vor allem zu Beginn mit Caroline Garcia hart zu kämpfen, setzte sich schließlich mit 3:6, 6:4 und 6:0 durch. Für Halep war es der 400. Matchsieg in einem WTA-Hauptfeld.

Souverän dagegen Angelique Kerber, die gegen Renata Zarazua kein einziges Spiel abgab, und French-Open-Siegerin Iga Swiatek, die sich gegen Barbora Krejcikova sicher it 6:4 und 6:2 durchsetzte.

