WTA Miami: Iga Swiatek fixiert Traumfinale gegen Naomi Osaka

Iga Swiatek ist mit ihrem 16. Match-Sieg in Folge in das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami eingezogen. Dort wartet die viermalige Major-Gewinnerin Naomi Osaka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.04.2022, 07:25 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek steht vor ihrem dritten Turniersieg in Folge

Anfang des zweiten Satzes im zweiten Halbfinale beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami hatte es kurz so ausgesehen, als könnte Jessica Pegula jene Frau werden, die den Siegeslauf von Iga Swiatek zumindest in Frage stellt. Lokalmatadorin Pegula konnte Swiatek deren Aufschlag zum 3:1 abnehmen, es lag so etwas wie eine Sensation in der Nachtluft von Miami. Swiatek glich umgehend aus, die an Position 16 gesetzte Pegula holte sich im sechsten Spiel gleich das nächste Break.

Aber mit dem Selbstvertrauen der letzten Wochen, gekrönt von den Championaten in Doha und Indian Wells, geht der Polin, die ab Montag die Führung in der WTA-Weltrangliste von der zurückgetretenen Ashleigh Barty übernehmen wird, vieles leichter von der Hand. Wie auch der Rest des Matches gegen Pegula. Swiatek gewann nach einer Spielzeit von 1:48 Stunden mit 6:2 und 7:5.

Osaka gegen Bencic mit Problemen weiter

Im Endspiel kommt es nun zum Treffen mit der wiedererstarkten Naomi Osaka. Die Japanerin hatte mit Belinda Bencic alle Hände voll zu tun, setzte sich aber schließlich mit 4:6, 6:3 und 6:4 durch. Und erreichte erstmals das Finale in Miami. Und so werden also eine viermalige Siegerin eines Grand-Slam-Turniers (Osaka gewann jeweils zweimal die US Open und die Australian Open) und eine einmalige Major-Gewinnerin (Swiatek siegte bei den French Open 2020) den Titel in Miami untereinander ausmachen.

Geht man nach den Resultaten der jüngeren Vergangenheit, geht wohl Iga Swiatek als Favoritin in das Finale. Osaka allerdings hat im laufenden Turnier eigentlich nur gegen Bencic Probleme gehabt- und in den entscheidenden Phasen gezeigt, dass mit ihr und ihrem Aufschlag wieder zu rechnen ist.

Osaka und Swiatek haben erst einmal gegeneinander gespielt: in Toronto im Sommer 2019. Damals hatte sich die Japanerin knapp in zwei Sätzen behaupten können.

