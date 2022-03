WTA Miami: Kerber droht Auftakt-Duell mit Osaka

Aryna Sabalenka führt das Tableau beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami an. Angelique Kerber könnte zum Auftakt auf Naomi Osaka treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.03.2022, 09:14 Uhr

© Getty Images Ein Bild aus besseren Tagen: Naomi Osaka und Angelique Kerber bei den WTA Finals in Singapur 2018

Eine viermalige gegen eine dreimalige Major-Siegerin - beim WTA-Tour-1000-Turnier in Miami könnte es schon in Runde zwei zu einem echten Schlagermatch kommen. Dann nämlich, wenn Naomi Osaka ihre Auftaktpartie gegen Astra Sharma gewinnt. In Runde zwei wartet in jedem Fall Angelique Kerber, in Miami an Position 13 gesetzt. In Runde drei hält dieser Ast dann gleich ein Duell mit Leylah Fernandez bereit.

Angeführt wird das Tableau von Aryna Sabalenka, ganz unten im Tableau ist Iga Swiatek, die Siegerin von Indian Wells platziert. In Abwesenheit von Vorjahressiegerin Ashleigh Barty geht Anett Kontaveit als Nummer drei ins Rennen, die Estin wurde in die obere Hälfte gelost, könnte somit gemäß Setzung im Halbfinale auf Sabalenka treffen. Maria Sakkari startet als Nummer vier - und würde bei planungsgemäßem Turnierverlauf in der Vorschlussrunde eine Revanche für die Final-Niederlage in Indian Wells gegen Swiatek bekommen.

Interessant ist, wie so oft in Miami, die Vergabe der Wildcards durch den Veranstalter IMG ausgefallen: Eine davon ist an die Deutsche Nastasja Schunk gegangen, die gegen Yulia Putintseva ran muss. Auch für die junge Tschechin Linda Fruhvirtova ist ein fixer Platz im Hauptfeld reserviert. Fruhvirtova spielt gegen Danka Kovinic aus Montenegro. Sofia Kenin, Australian-Open-Siegerin von 2020, wird versuchen, mit der nächsten Wildcard wieder in Schwung zu kommen. Sie startet gegen Anhelina Kalinina aus der Ukraine.

