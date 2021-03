WTA Miami: Naomi Osaka und Aryna Sabalenka stürmen ins Viertelfinale

Naomi Osaka und Aryna Sabalenka sind durch klare Zweisatzerfolge in das Viertelfinale des WTA-1000-Turniers von Miami eingezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.03.2021, 22:43 Uhr

Naomi Osaka ist derzeit nicht zu stoppen: Im Achtelfinale des WTA-1000-Turniers von Miami ließ die Japanerin ihrer an Position 16 gesetzten Gegnerin Elise Mertens kaum eine Chance und setzte sich klar mit 6:3 und 6:3 durch. Die 23-Jährige hält somit bereits bei 23 Siegen in Serie und hat weiterhin die Chance, nach dem Event in Florida die Spitze des WTA-Rankings zu erklimmen.

Dazu benötigt Osaka, die im Viertelfinale auf Maria Sakkari oder Jessica Pegual trifft, neben dem Turniersieg in Miami ein vorzeitiges Ausscheiden der derzeitigen Weltranglistenersten Ashleigh Barty. Sollte die Australierin das Endspiel erreichen, würde sie auf jeden Fall die Spitzenposition behalten. Allzu schlecht sieht es diesbezüglich für die 24-Jährige derzeit nicht aus, steht sie nach einem Sieg über Victoria Azarenka schließlich ebenfalls in der Runde der letzten Acht.

In diesem wartet auf Barty mit Aryna Sabalenka aber die bislang höchste Hürde. Die Weltranglistenachte ließ Marketa Vondrousova in ihrem Achtelfinalmatch überhaupt keine Chance und ging nach nur etwas mehr als einer Stunde Spielzeit klar als Siegerin vom Platz: 6:1 und 6:2 hieß es am Ende aus der Sicht der 22-Jährigen.

