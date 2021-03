WTA Miami: Osaka mit Mühe, Pliskova, Muguruza problemlos weiter

Naomi Osaka ist mit einem Erfolg in das WTA-Tour-1000-Turnier von Miami gestartet. Die Japanerin hatte beim 7:6 (4) und 6:4 gegen Ajla Tomljanovic aber alle Hände voll zu tun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2021, 20:03 Uhr

Die Siegesserie von Naomi Osaka hält auch in Miami an. Zunächst noch. Denn die mittlerweile viermalige Major-Siegerin hatte bei ihrem ersten Auftritt seit den Australian Open große Mühe, um sich gegen Ajla Tomljanovic mit 7:6 (4) und 6:4 durchzusetzen. Unter schwierigen Bedingungen: Der starke Wind machte beiden Spielerinnen zu schaffen, beim Stand von 5:4 und 30:30 im zweiten Satz war Osaka derart irritiert, dass ihr erster Aufschlag auf die Tribüne segelte. Nachdem der zweite im Netz landete, kam Tomljanovic vor den Augen ihres Freundes Matteo Berrettini noch zu einer letzten Breakchance, die Osaka aber abwehrte.

Die in Miami an Position zwei gesetzte Osaka, die seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im vergangenen August noch kein Match verloren hat, trifft in Runde drei nun entweder auf Yulia Putintseva oder Nina Stojanovic.

Keinerlei Probleme hatten dagegen Garbine Muguruza und Karolina Pliskova. Muguruza, zueltzt in Dubai erfolgreich, gewann gegen Xinyu Wang mit 6:4 und 6:1 und wartet auf die Siegerin der Partie zwischen Petra Martic und Anna Kalinskaya. Pliskova besiegte Saisai Zheng glattmit 6:2 und 6:1, hat nun aber eine extrem schwierige Aufgabe vor sich: Die Tschechin spielt gegen Jessica Pegula, der sie in diesem Jahr bereits zweimal unterlegen ist. Zuletzt mit 0:6 und 2:6 in Dubai.

Hier das Einzel-Tableau in Miami