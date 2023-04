WTA Miami: Petra Kvitova schlägt Elena Rybakina und holt ersten Saisontitel!

Die Siegerin des WTA-1000-Turniers von Miami heißt Petra Kvitova. Die Tschechin siegte im Finale gegen Elena Rybakina mit 7:6 (14) und 6:2.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.04.2023, 22:57 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova holte in Miami den Titel

Großer Erfolg für Petra Kvitova: Die zweifache Wimbledon-Siegerin hat beim WTA-1000-Turnier in Miami den Titel geholt. Im Finale setzte sich die Weltranglistenzwölfte gegen Elena Rybakina mit 7:6 (14) und 6:2 durch. Somit musste die Kasachin erstmals nach zuletzt 13 Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen.

Der Eröffnungssatz entwickelte sich zu einem wahren Krimi. Kvitova gelang das erste Break zum 5:4, Rybakina schlug umgehend zurück. Im Tiebreak wehrte die Tschechin insgesamt fünf Satzbälle ihrer Gegnerin ab, um den Sack ihrerseits im fünften Anlauf zuzumachen. Mit 16:14 ging die Kurzentscheidung an die 33-Jährige.

Kvitova lässt im zweiten Satz nichts anbrennen

Nach ihrem ersten verlorenen Tiebreak in dieser Saison - die sieben vorangegangenen hatte sie allesamt für sich entschieden - riss bei Rybakina zu Beginn des zweiten Satzes etwas der Faden. Kvitova nutzte das gnadenlos aus, ging schnell mit 3:0 in Führung und brachte das Match anschließend sicher nachhause. Nach einer Stunde und 42 Minuten Spielzeit verwandelte sie ihren ersten Matchball zum 7:6 (14) und 6:2-Erfolg.

Während für Rybakina nach ihrem Sieg in Indian Wells der Traum vom Gewinn des Sunshine Doubles platzte, durfte sich Kvitova über ihren ersten Saisontitel freuen. Am Montag wird die Tschechin, die in ihrer Karriere nun bei 30 Turniersiegen hält, zudem in die Top Ten der Weltrangliste zurückkehren.

