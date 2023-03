WTA Monterrey: Caroline Garcia im Endspiel gegen Donna Vekic

Caroline Garcia hat beim WTA-250-Event von Monterrey das Endspiel erreicht. In diesem geht es für die Weltranglistenfünfte nun gegen die Kroatin Donna Vekic.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.03.2023, 11:08 Uhr

Caroline Garcia greift in Monterrey nach dem Titel

Abgesehen vom Finaleinzug beim WTA-250-Event von Lyon - wo es für Caroline Garcia eine überraschende Zweisatzniederlage über die US-Amerikanerin Alycia Parks setzte - hielt die Saison 2023 bisweilen noch wenig wirklich Zählbares parat für die im Vorjahr so starke Französin. Nun hat die Weltranglistenfünfte zumindest ihr zweites Endspiel der Spielzeit erreicht: Beim WTA-250-Event von Monterrey spielte sich Garcia mit einem letztlich ungefährdeten Zweisatzerfolg über Elise Mertens ins Finale.

In diesem trifft die Französin nun auf die kroatische Weltranglisten-31. Donna Vekic. Die an drei gesetzte Vekic zeigte im Halbfinale ebenfalls eine hochsouveräne Leistung und spielte sich mit einem 7:5 und 6:2 gegen Lin Zhu in ihr erstes Saisonfinale. Bislang war der Viertelfinaleinzug bei den Australian Open - wo Vekic schließlich an der späteren Siegerin Aryna Sabalenka scheitern sollte - das beste Abschneiden in der Saison 2023.

Beim parallel stattfindenden WTA-250-Event in Austin wird es indes eine neue Premierensiegerin auf der WTA-Tour geben: Dort haben Vavara Gracheva und Marta Kostyuk überraschend das Endspiel erreicht. Erstere besiegte die US-Amerikanerin Katie Volynets in drei Sätzen in der Vorschlussrunde, Kostyuk hingegen wies Danielle Collins überraschend klar in zwei Sätzen in die Schranken.

