WTA Monterrey: Elina Svitolina befindet sich auf einer "Mission" für ihr Land

Elina Svitolina besiegte in der ersten Runde des WTA-Tour-250-Turniers in Monterrey die Russin Anastasia Potapova und wird das gesamte Preisgeld an das ukrainische Militär spenden.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 02.03.2022, 11:25 Uhr

© Getty Images Nach der klaren Positionierung der ITF und der WTA zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine startete Elina Svitolina ihre "Mission" in Monterrey

Die ukrainische Topspielerin Elina Svitolina hat nach ihrem emotionalen Sieg gegen die Russin Anastasia Potapova finanzielle Spenden für die Verteidigung ihres Heimatlandes angekündigt. "Das ganze Preisgeld, dass ich hier verdiene, geht an das ukrainische Militär", sagte die 27-Jährige nach ihrem klaren 6:2,-6:1-Sieg gegen Potapova im Erstrundenmatch beim WTA-Tour-250-Turnier in Monterrey/Mexiko.

"Ich war von Beginn an fokussiert. Ich war auf einer Mission für mein Land", sagte Svitolina, die in den ukrainischen Nationalfarben (gelbes Top, blauer Rock) angetreten war und vor dem obligatorischen Handschlag mit ihrer Gegnerin wiederholt auf ihre Brust geschlagen hatte.

"Gebe den russischen Sportlern keine Schuld"

"Es ist ein sehr besonderes Match für mich, ein sehr besonderer Moment", sagte sie: "Ich bin in einer sehr traurigen Stimmung, aber auch froh, dass ich hier Tennis spielen kann." Potapova durfte nach einer jüngsten Entscheidung der WTA nicht unter russischer Flagge antreten. Nur deswegen war Svitolina überhaupt angetreten, zuvor hatte sie mit einem Boykott gedroht.

"Ich möchte ankündigen, dass ich weder in Monterrey noch in irgendeinem anderen Match gegen russische oder belarussische Tennisspieler antreten werde, bis unsere Organisationen die notwendigen Maßnahmen ergreifen", hatte Svitolina auf Twitter geschrieben.

"Ich gebe den russischen Sportlern keine Schuld", schrieb sie weiter: "Ich möchte allen Spielern meine Anerkennung zollen, insbesondere den Russen und Belarussen, die sich mutig gegen den Krieg ausgesprochen haben. Ihre Unterstützung ist unerlässlich."

