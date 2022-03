WTA Monterrey: Elina Svitolinas emotionale Mission für die Ukraine geht weiter

Elina Svitolina hat beim WTA-250-Event von Monterrey das Viertelfinale erreicht. Ein Turnier, bei dem der Sport für die Ukrainerin in den Hintergrund rückt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 04.03.2022, 09:24 Uhr

So richtig war mit einem Antreten von Elina Svitolina beim WTA-250-Event von Monterrey nicht mehr zu rechnen gewesen. Lange blieb die Forderung der Weltranglisten-15. an WTA, ATP und ITF, Sanktionen gegen russische und belarussiche Sportler aufgrund der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine zu ergreifen, ungehört geblieben. Wenige Stunden vor Svitolinas erstem Auftritt in Monterrey zogen die Organisationen die Reißleine - und verboten Spielern aus den beiden Ländern ein Antreten mit jedweden Symbolen oder Farben der eigenen Nation.

Nun also zeigte sich auch Elina Svitolina einverstanden, in Monterrey ihr Auftaktmatch zu bestreiten. Heute steht die Ukrainerin im Viertelfinale, siegte in der Nacht auf Freitag (MEZ) in drei Sätzen gegen die Bulgarin VIktoriya Tomova. "Die ukrainische Flagge hat mir heute wirklich geholfen, zu kämpfen", meinte die 27-Jährige im Anschluss an ihren Erfolg und verwies auf eine Zuschauerin mit den Landesfarben der Ukraine.

Auch Yastremska mit emotionaler Reise

"Und nachdem sie gerufen hatte, dass Ukrainer niemals aufgeben, hat mich das wirklich angesprochen und ich habe einfach bis zum Ende gekämpft", sagte Svitolina im Anschluss an ihren Drei-Satz-Erfolg. Die 27-Jährige hatte bereits im Vorfeld erklärt, ihr gesamtes Preisgeld in Monterrey an das ukrainische Militär spenden zu wollen. In der Runde der letzten Acht trifft Svitolina auf Maria Camila Osoria Serrano.

Zur selben Zeit, an einem anderen Ort, kämpft Dayana Yastremska sportlich für ihr Heimatland. Die 21-Jährige steht in Lyon ebenfalls im Viertelfinale, besiegte am Donnerstag Cristina Busca. "Ich war sehr nervös, weil ich die Spiele für mein Land gewinnen wollte. Dieses Turnier ist sehr emotional für mich. Aber ich bin sehr glücklich über den Sieg heute", sagte Yastremska nach ihrem Erfolg.