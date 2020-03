WTA Monterrey: Teenagerin Fernandez mit nächster Talentprobe

Leylah Annie Fernandez, zarte 17 Jahre alt, weiß auch beim WTA-Turnier in Monterrey zu überzeugen und steht nach einem Erfolg gegen Sloane Stephens im Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.03.2020, 08:20 Uhr

© Getty Images Geigt auch in Monterrey auf: Leylah Annie Fernandez

Gälte es einen Tennis-Verband für die Leistungen über die jüngere Vergangenheit auszuzeichnen, Tennis Canada stünde auf der Kandidatenliste wohl ganz oben: Bei den Männern arbeiten sich Denis Shapovalov und Félix Auger-Aliassime immer weiter an die Spitze heran, auf Seite der Frauen konnte Bianca Andreescu im vergangenen Sommer bei den US Open ihr erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen.

Apropos: Auch Leylah Annie Fernandez hat sich 2019 ein Major geholt, allerdings noch auf Seiten der Juniorinnen in Roland Garros. Der logische nächste Schritt auf die WTA-Tour fiel dann im allerersten Versuch etwas ernüchternd aus (beim WTA-Premier-Turnier in Toronto war Fernandez gegen Marie Bouzkova nur ein Game vergönnt), nun aber hat die Teenagerin Fahrt aufgenommen. Vergangene Woche in Acapulco, wo Fernandez als Qualifikantin erst im Endspiel an Heather Watson gescheitert war. Und aktuell in Monterrey. Dort steht die Kanadierin nach einem Drei-Satz-Erfolg gegen Sloane Stephens im Viertelfinale.

Fernandez nun gegen Svitolina?

Stephens mag in ihrer augenblicklichen Verfassung fürwahr keine übermächtige Gegnerin sein, geschenkt bekommt man einen Sieg gegen die US-Amerikanerin dennoch nicht. Fernandez bezwang die US-Open-Siegerin von 2017 mit 6:7 (4), 6:3 und 6:3 und wartet nun womöglich auf die Nummer eins der Veranstaltung, Elina Svitolina. Für die das Jahr 2020 auch noch nicht ganz rund läuft.

Für Fernandez indes schon. Der Finaleinzug von Acapulco war eine Verbesserung um 64 Positionen in der WTA-Weltrangliste wert, mit dem Erreichen des Viertelfinales in Monterrey nähert sich die Linkshänderin, die vor wenigen Tagen im Fed Cup Belinda Bencic besiegen konnte, den Top 100 an. So oder so ist Fernandez hinter Andreescu ganz souverän die zweitbeste Kanadierin in den WTA-Charts. Weit vor Eugenie Bouchard, deren Aufstieg vor ein paar Jahren auch maßgeblich von Tennis Canada beeinflusst war.

