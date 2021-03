WTA Monterrey: Topgesetzte Stephens und Podoroska schon raus

Beim WTA-250er-Turnier in Monterrey/Mexiko sind die beiden Turnierfavoritinnnen bereits zum Auftakt ausgeschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.03.2021, 10:46 Uhr

Sloane Stephens, die Nummer 1 des Turniers, unterlag Kristina Kucova glatt mit 2:6, 2:6.

Stephens, US-Open-Siegerin 2017, befindet sich seit nunmehr fast zwei Jahren in einem spielerischen Tief, 2020 konnte sie nur 4 von 15 Matches gewinnen, in diesem Jahr blieb sie bei allen vier Auftritten sieglos und steht nur noch auf Platz 48 der Welt.

Podoroska und Bouchard ebenfalls raus

Aber auch die an zwei gesetzte Nadia Podoroska (WTA-Nr. 47) ist bereits raus in Monterrey: Sie unterlag Anna Kalinskaya mit 4:6, 4:6.

Saisai Zheng (WTA-Nr. 52) ist damit die am höchsten notierte Akteurin, die noch im Wettbewerb ist: Zheng schlug zum Auftakt Varvara Gracheva mit 6:3, 7:5.

Ebenfalls raus: Genie Bouchard nach einem 5:7, 6:7 (3) gegen Lin Zhu. Bouchard hatte in der vergangenen Woche beim Turnier in Guadalajara stark aufgespielt und das Finale erreicht. Sie hat mit Platz 116 im WTA-Ranking nun wieder Anschluss an die erweiterte Weltspitze.

