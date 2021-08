WTA Montreal: Danielle Collins hält Serie auch gegen Comebackerin Halep aufrecht

Die US-Amerikanerin Danielle Collins (WTA-Nr. 28) bleibt die Frau der Stunde auf der WTA-Tour. Gegen Simona Halep gewann sie beim WTA-1000er-Turnier in Montreal bereits ihr 12. Match in Folge.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.08.2021, 07:47 Uhr

© Getty Images Danielle Collins

Collins gewann nach knapp drei Stunden Spielzeit mit 2:6, 6:4 und 6:4 gegen die ehemalige Weltranglisten-Erste, die in Kanada ihr Comeback gab. Halep hatte seit Mai aufgrund einer Wadenverletzung nicht mehr gespielt und unter anderem die French Open sowie - als Titelverteidigerin - Wimbledon verpasst.

Es war ein harter Kampf am Ende, zwei Mal bereits lag Halep im entscheidenden Satz mit einem Break vorne, Collins aber steckte nicht auf. Auch wenn sie nach ihren anstrengenden letzten Wochen mit Turniersiegen in Palermo und San Jose erschöpft war und sich zudem zwei Mal das Knie überdehnte. "Ehrlich gesagt, ich fühle, dass ich Glück gehabt habe", sagte Collins nach ihrem Sieg. "Ich musste heute mit physischen Problemen kämpfen, nachdem ich in den vergangenen Wochen viele Matches hatte, das war nicht einfach." Collins trifft nun auf Jessica Pegula, die gegen Anastasia Pavlyuchenkova mit 1:6, 6:3, 6:2 gewann.

Halep war indes nicht allzu unglücklich, sondern "sehr positiv gestimmt, wie ich heute gespielt habe", erklärte sie. Das sei auch etwas unerwartet gekommen, "und dann drei Stunden auf hohem Level zu spielen, der zuletzt viel gewonnen hat..." Sie habe mit diesem Niveau eigentlich erst bei den US Open (ab 30.August) gerechnet, gestand Halep.

Sabalenka dreht Spiel gegen Stephens

Ebenfalls weiter ins Ons Jabeur nach einem 2:6, 6:3, 6:4-Sieg über Daria Kasatkina.

Bereits zu Beginn des Tages in Montreal hatte Rebecca Marino ihren Lauf fortsetzt mit einem Sieg über Paula Badosa. Auch Aryna Sabalenka kam weiter, nach einem 1:4-Rückstand im dritten Satz gegen Sloane Stephens. Marino und Sabalenka treffen nun auf einander.

Weiter sind zudem Karolina Pliskova (4:6, 6:3, 7:6 (2) gegen Donna Vekic), Johanna Konta (3:6, 6:3, 6:2 gegen Elina Svitolina) und Coria Gauff (nach Aufgabe von Anastasia Potapova).

