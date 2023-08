WTA Montreal: Madison Keys schlägt im US-Duell Venus Williams

An Tag eins des WTA-Tour-1000-Turniers in Montreál setzten sich mit Madison Keys, Belinda Bencic oder Victoria Azarenka zum größten Teil die Favoritinnen durch.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 08.08.2023, 07:41 Uhr

© Getty Images Madison Keys setzte sich zum Auftakt von Montreál gegen Venus Williams durch

Der Auftakt des WTA-Tour-1000-Turniers in Montreál stand im Zeichen des Regens. Am Ende konnten jedoch bis auf die Partie zwischen Daria Kasatkina (Russland) und Elise Mertens (Belgien) alle Partien durchgebracht werden.

Die grellsten sprichwörtlichen Scheinwerfer strahlten zum Auftakt der Canadian Open 2023 wohl auf die Begegnung zwischen den beiden US-Amerikanerinnen Madison Keys und Venus Williams. Die Ex-Weltranglisten-Erste aus Kalifornien hatte schon in der europäischen Rasensaison ihr Können getestet und in Birmingham immerhin einen erkämpften Auftakterfolg gegen die Italienerin Camila Giorgi einfahren können.

Azarenka und Bencic ohne Probleme

Gegen Keys war nun beim hochdotierten Hartplatz-Event in Nordamerika für die fünffache Wimbledon-Championesse wenig zu holen, wenngleich die 15 Jahre jüngere Weltranglisten-15. beim 6:2,-7:5-Erfolg neun Matchbälle brauchte, um sich in die zweite Runde zu bugsieren. Dort geht es für die Dame aus dem US-Bundesstaat Illinois gegen die Italienerin Jasmine Paolini, die die besser eingestufte Kroatin Donna Vekic in zwei Sätzen aus dem Wettbewerb nahm.

Was tat sich an Tag eins noch? Victoria Azarenka ließ ihrer Kontrahentin Magda Linette aus Polen beim 6:3, 6:0 keinerlei Chance, die Schweizerin Belinda Bencic setzte sich gegen die Italienerin Lucia Bronzetti ebenfalls klar durch (6:2, 6:3) und Lokalmatadorin Rebecca Marino stand beim 3:6, 1:6 gegen die Britin Katie Boulter auf verlorenem Posten. Ein skurriles Match gaben Jennifer Brady und die Lettin Jelena Ostapenko zum Besten: Die US-Amerikanerin, die sich nach knapp zwei Jahren Pause wieder zurückkämpft, schlug die Baltin nach 2:31 Stunden mit 7:6 (7), 0:6, 7:6 (8).

Tag zwei in Montreál bringt uns neben dem Comeback der Dänin Caroline Wozniacki die Auftaktpartien von Leylah Fernandez, Elena Rybakina oder Karolina Muchova. Gespielt wird ab 17:00 Uhr (MESZ).

