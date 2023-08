WTA Montreal: Pegula siegt im US-Duell gegen Gauff

Im US-Duell der Generationen siegte die Weltranglisten-3. Jessica Pegula gegen Coco Gauff und steht somit als erste Spielerin im Halbfinale des WTA 1000er-Turniers in Montreal.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.08.2023, 00:08 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula behielt gegen ihre Doppelpartnerin Coco Gauff die Oberhand.

Große Geheimnisse gab es vor der Partie zwischen Jessica Pegula und Coco Gauff wohl kaum, schließlich treten die beiden schon seit geraumer Zeit gemeinsam im Doppel an. Auch der direkte Vergleich mit je einem Sieg für beide Spielerinnen taugte nicht zur Vergabe der Favoritenrolle.

Im ersten Durchgang überrollte die 29-jährige Pegula die frisch gebackene Washington-Siegerin und ging schnell mit 4:0 in Führung. Anschließend konnte Gauff auch zweimal ihren Aufschlag durchbringen, dennoch ging der erste Satz deutlich an ihre Gegnerin.

Im zweiten Akt konnte Gauff an die Leistung in der Endphase des ersten Durchgangs anknüpfen und agierte nun auf Augenhöhe. Gegen Satzende wechselte das Momentum mehrfach. Erst führte die 19-jährige mit 5:3, um nach einem vergebenen Satzball den Ausgleich hinzunehmen. Mit ihrerseits zwei Spielgewinnen in Folge stellte die Nr. 7 der Welt mit Satzball Nr. 2 den Satzausgleich her.

Auch im Entscheidungs-Durchgang sollte es lange spannend bleiben. Den ersten Aufschlagverlust konnte Gauff wieder ausbügeln und den Ausgleich herstellen. Beim Stand von 5:5 patzte die Teenagerin erneut bei eigenem Aufschlag und fixierte mit einem Doppelfehler den Service-Verlust. Pegula im Anschluss konsequent, servierte zum 6:2, 5:7, 7:5-Erfolg nach 2:25 Stunden Spielzeit aus und nahm den freundschaftlichen Handschlag ihrer Gegnerin entgegen.

Im Halbfinale trifft die Nr. 4 des Turniers auf die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek oder auf ihre Landsfrau Danielle Collins.

Hier das Einzel-Tableau aus Montreal