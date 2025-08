WTA Montreal: Überraschung! Sevastova schickt Pegula heim!

Anastasija Sevastova hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Titelverteidigerin Jessica Pegula die bislang größte Überraschung beim WTA-Tour-1000-Turnier in Montreal geliefert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.08.2025, 22:13 Uhr

© Getty Images Anastasija Sevastova hat in Montreal eine faustdicke Überraschung geliefert

Anastasija Sevastova ist nach ihrer Babypause nun wohl endgültig zurück! Denn die Lettin bezwang in der dritten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers Montreal Titelverteidigerin Jessica Pegula mit 4:6, 6:3 und 6:1. Nächste Gegnerin wird nun die viermalige Major-Siegerin Naomi Osaka sein, die sich schon früher am Freitag gegen Jelena Ostapenko sicher mit 6:2 und 6.4 durchgesetzt hatte.

Der Erfolg von Sevastova ist von der Dimension her beinahe historisch. Denn als Nummer 386 ist sie nun die am drittschlechtesten gereihte Spielern seit Einführung des 1000er-Formats, die sich gegen eine Kontrahentin aus den Top Fünf durchsetzen konnte. Zuvor war das nur Jennifer Capriati (damals ohne Ranking) 1990 in Hilton Head und Sloane Stephens (934) 2017 in Toronto gelungen.

Als dritte Spielerin war am heutigen Freitag bislang Clara Tauson erfolgreich. Die Dänin besiegte Yulia Starudobtseva sicher mit 6:3 und 6:0 und wartet auf die Siegerin der Partie zwischen Iga Swiatek und Eva Lys.

Hier das Einzel-Tableau in Montreal