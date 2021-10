WTA Moskau: Angelique Kerber krank raus, viele Überraschungen an Tag eins

Angelique Kerber wird nicht wie geplant beim WTA-500-Event von Moskau antreten können. Die Deutsche musste ihren Start kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Am ersten Spieltag in der russischen Hauptstadt gab es indes so manche Überraschung zu sehen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 18.10.2021, 21:56 Uhr

Angelique Kerber kann nicht wie geplant in Moskau starten

Eigentlich wollte Angelique Kerber ihre durchaus gute Verfassung mit über den Atlantik von Kalifornien nach Moskau nehmen, wo die Bremerin ihren Start beim WTA-500-Event zugesagt hatte. Ein topbesetztes Turnier in der russischen Hauptstadt, bei dem unter anderem Aryna Sabalenka, Garbine Muguruza und Maria Sakkari ins Rennen gehen.

Am Auftritt von Angelique Keber wurde nun aber kurzfristig nichts, die Deutsche musste am ersten Turniertag ihre krankheitsbedingte Absage bekanntgeben. Zuletzt war Kerber in Indian Wells im Viertelfinale in zwei umkämpften Sätzen an der späteren Siegerin Paula Badosa gescheitert. Aktuell rangiert die 33-Jährige auf Platz zwölf der WTA-Weltrangliste.

Einen rabenschwarzen Tag erwischten indes am Montag Dayana Yastremska und Daria Kasatkina. Erstere scheiterte zum Auftakt an der Nummer 101 der Damen-Tenniswelt, unterlag Anna Kalinskaya mit 6:7 (5) und 4:6. Für Lokalmatadorin Kasatkina setzte es eine deutliche Zwei-Satz-Niederlage gegen Anhelina Kalinina, die aktuell auf Rang 57 der WTA-Charts geführt wird.

Hier geht´s zum Draw von Moskau!