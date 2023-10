WTA Nanchang: Halbfinale - Leylah Fernandez siegt weiter!

Leylah Fernandez zeigt sich aktuell weiterhin in bestechender Form. Nach ihrem Turniersieg in Hongkong steht sie auch in Nanchang im Halbfinale.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.10.2023, 15:03 Uhr

© Getty Images

Die Kanadierin besiegte im Viertelfinale Aliaksandra Sasnovich mit 6:3, 6:4 und gewann damit ihr achtes Match in Folge. Und: das zweite an diesem Tag. Fernandez hatte zuvor noch ein Nachholspiel gegen Xiaodi You zu bestehen - 6:4, 6:1 hieß es hier.

Fernandez trifft nun auf Katerina Sinakova, die vom Nichtantritt von Laura Siegemund profitierte. Die Deutsche hatte ebenfalls bereits am Morgen antreten müssen und gegen Ulrikke Eikeri mit 6:1, 6:3 gewonnen. Danach gab sie w/o. Womöglich auch, um sich aufs Doppel zu konzentrieren: Hier steht sie an der Seite von Vera Zvonareva im Halbfinale - bei einem Turniersieg wären die beiden für die WTA Finals qualifiziert.

Das zweite Einzel-Halbfinale bestreiten Marie Bouzkova und Diana Shnaider.

Fernandez hatte mit ihrem Erfolg in Hongkong wieder die Top 50 im WTA-Ranking erreicht.