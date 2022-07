WTA: Naomi Osaka gibt Comeback in San Jose

Naomi Osaka wird beim WTA-Tour-500-Turnier in San Jose wieder in den Tenniszirkus einsteigen. Das Event ist wie gewohnt sehr stark besetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.07.2022, 07:57 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka wird in San Jose aufschlagen

Naomi Osaka hat sich rar gemacht auf der WTA-Tour in diesem Jahr, der letzte Einsatz der viermaligen Major-Gewinnerin datiert von den French Open, wo sie allerdings bereits in der ersten Runde gegen Amanda Anisimova ausschied. Nun hat Osaka offenbar wieder Lust auf Tennis gefunden - und für das WTA-Tour-500-Turnier in San Jose genannt, das ab dem 1. August 2022 über die Bühne gehen wird. Für die Japanerin ein ganz besonderer Ort: In San Jose hat sie 2014 ihr erstes Turnier auf der Tour überhaupt gespielt. Allerdings wurde die Veranstaltung damals noch an der Stanford University ausgetragen.

Die Konkurrenz kann sich aber auch sehen lassen: So wird Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina ebenso am Start sein wie Ons Jabeur, die der Russin im Endspiel an der Church Road unterlegen war. Mit Bianca Andreescu hat eine weitere ehemalige US-Open-Siegerin genannt, auch Cori Gauff wird im Turnierraster zu finden sein.

2014 schaffte es Osaka übrigens durch die Qualifikation ins Hauptfeld. Und schlug dort nach Abwehr eines Matchballes auch noch Samantha Stosur. Derzeit liegt Osaka auf Platz 38 der WTA-Charts, ihr letzter Turniersieg war jener bei den Australian Open 2021, als sie im Endspiel Jennifer Brady besiegen konnte. Als bestes Ergebnis in der laufenden Saison sticht das Finale in Miami heraus - dort war Osaka gegen Iga Swiatek aber chancenlos.