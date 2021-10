WTA: Naomi Osaka macht einen Abstecher in die Sesamstraße

Die ehemalige Nummer eins der Damen-Weltrangliste Naomi Osaka hat bei der Kindersendung „Sesamstraße“ einen Gastauftritt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.10.2021, 12:22 Uhr

© Instagram Naomi Osaka posiert mit Elmo für ihren Gastauftritt bei der Kult-Kindersendung „Sesamstraße“.

Tennis auf großer Bühne spielt Naomi Osaka derzeit nicht. Nach dem Drittrunden-Ausscheiden bei den US Open, wo gegen die spätere Finalistin Leylah Fernandez in drei Sätzen Schluss war, trat die 23-jährige Japanerin auf der WTA-Tour nicht mehr in Erscheinung. Auch beim letzten großen WTA-1000-Turnier in Indian Wells, das in der kommenden Woche startet, ist die ehemalige Weltranglisten-Erste nicht dabei.

Selfies mit Elmo und Ernie

Langweilig scheint der vierfachen Grand-Slam-Siegerin jedoch nicht zu sein, teaserte sie doch auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal einen Gastauftritt bei der Kult-Kindersendung „Sesamstraße“ an. „Bin mit Elmo hier draußen und wir machen ein paar Selfies“, meldete sich Osaka bei ihren Fans. Neben Fotos mit dem Superstar und den bekannten Figuren Elmo und Ernie ist auch die Umkleide der aktuell Weltranglisten-7. zu sehen.

Die erfolgreiche Kindershow wird bereits seit über 50 Jahren praktisch ununterbrochen produziert. Aktuell ist die „Sesamstraße“ im deutschsprachigen Fernsehen auf NDR zu sehen. Außerdem sind die Folgen auch mit etwas zeitlichem Abstand auf YouTube abrufbar. Wann genau die Ausgabe mit Osaka hierzulande auf Sendung geht, ist noch nicht bekannt.