WTA Ningbo: Mirra Andreeva scheitert gegen Wildcard, Bencic siegt

Mirra Andreeva ist beim WTA 250er-Turnier in Ningbo überraschend an der Chinesin Lin Zhu gescheitert. Die Wildcard-Teilnehmerin siegte gegen die topgesetzte Spielerin des Turniers 4:6, 6:3, 6:2. Für Belinda Bencic verlief der Tag besser.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.10.2025, 17:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mirra Andreeva schlägt in dieser Woche im chinesischen Ningbo auf.

Mirra Andreeva war vor der Partie gegen Lin Zhu gewarnt, denn die 31-Jährige bezwang in der ersten Runde Emma Raducanu. Doch zunächst sah alles nach einem Sieg für die Favoritin aus. Die Weltranglistensechste ging mit Satzführung im Rücken in den zweiten Durchgang und erspielte sich direkt ein weiteres Break.

Doch anschließend ging es leistungstechnisch bei der jungen Russin bergab. Und Zhu nutzte ihre Chancen fortan, um sich nach 2:19 Stunden auf dem Center Court den umjubelten Sieg zu sichern. Mirra Andreeva eröffneten sich zwar immer wieder eigene Chancen, zu schwach war an diesem Tag jedoch das eigene Service Game, um nochmal entscheidend in die Partie einzugreifen.

Shnaider, Bencic und Tomljanovic ziehen weiter

Im Viertelfinale wartet auf Lin Zhu nun Diana Shnaider, die sich nach Anlaufschwierigkeiten im ersten Satz gegen Karolina Muchova 1:6, 6:2, 6:1 durchsetzen konnte. Belinda Bencic eröffnete den Tag in der ostchinesischen Küstenstadt gegen die Ukrainerin Yuliia Starodubtseva und musste ebenfalls über drei Sätze gehen. Mit 5:7, 6:4, 7:5 setzte sich die Schweizerin nach langen Kampf durch und durfte sich über das Ticket in der Runde der letzten acht Spielerinnen freuen. Alja Tomljanovic siegte 7:6(6), 6:3 als einzige Gewinnerin des Tages in zwei Sätzen gegen Zeynep Sönmez.

Das Einzel-Tableau in Ningbo