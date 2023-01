WTA: Ons Jabeur in Adelaide im Halbfinale, Gauff in Auckland glatt durch

Mit Ons Jabeur und Cori Gauff sind die beiden Topgesetzten in Adelaide und Auckland in die Halbfinals eingezogen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.01.2023, 11:30 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur

Jabeur schlug Marta Kostyuk mit 7:6 (5), 7:5 und trifft in der Runde der letzten Vier auf Linda Noskova. Die erst 18 Jahre alte Tschechin gewann gegen Victoria Azarenka in einem knappen Match mit 6:4, 6:7 (3), 7:6 (6) und steht damit in ihrem ersten Halbfinale auf WTA-Ebene.

Das andere Halbfinale bestreiten Aryna Sabalenka (6:3, 7:5 gegen Marketa Vondrousova) und Irina-Camelia Begu (7:5, 6:4 gegen Veronika Kudermetova).

Beim Parallel-Event in Auckland zeigt sich Cori Gauff weiterhin in starker Frühform. Die US-Amerikanerin besiegte Lin Zhu mit 6:3, 6:2, ließ dabei keine Breakchance zu und trifft am Samstag auf Danka Kovinic. Die war mit 6:3, 6:2 gegen Viktoria Kuzmova erfolgreich.

Gauff hatte zum Auftakt des Turniers gegen Tatjana Maria gewonnen.

Ebenfalls im Halbfinale: Ysaline Bonaventure, die gegen die an drei gesetzte Leylah Fernandez mit 6:4, 6:2 gewann und ebenfalls in ihrem ersten WTA-Halbfinale steht.

Aufgrund des schlechten Wetters mussten alle Partien in der Halle ausgetragen werden.

Zum Einzel-Draw in Adelaide

Zum Einzel-Draw in Auckland