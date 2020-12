WTA: Osaka vor Halep - Die besten Hartplatzspielerinnen in 2020

Naomi Osaka hat auf Hartplatz in 2020 auf der WTA-Tour und bei Grand Slams am meisten überzeugt. Aber wer folgt?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.12.2020, 14:58 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka

Naomi Osaka hatte einen entscheidenden Vorteil in diesm Jahr, um ihre Hartplatzbilanz aufzupolieren: Kräfte auf anderem Untergrund verschwendete sie keine - einzig ein Fed-Cup-Spiel im Februar musste sie auf Sand bestreiten, hier verlor sie glatt gegen Sara Sorribes Tormo. Nach der Corona-Pause: Startete die 23-Jährige voll durch, kam in beim Cincinnati-Turnier ins Finale (wo sie verletzungsbedingt nicht antrat) und siegte bei den US Open. Eine Siegquote von 88,9 Prozent auf Hartplatz - stark!

Auf Platz zwei folgt Simona Halep mit nur zwölf Matches, davon zehn erfolgreichen. Vor Ash Barty, die nur vier Turniere (vor der Corona-Auszeit) spielte, davon eins gewann (Adelaide) und bei den Australian Open ins Halbfinale kam.

Interessant: Die Spielerin mit den meisten Siegen, Elise Metens (mit 25), ist nur auf Platz elf notiert, sie hatte auch neun Niederlagen einstecken müssen. Und Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin ist "nur" Zwölfte, mit 18 Siegen bei 7 Niederlagen.

Das sind die 10 erfolgreichsten Hartplatzspielerinnen 2020

Rang Spielerin Siege/Niederlagen Gewinnquote 1 Naomi Osaka 16:2 88,9 2 Simona Halep 10:2 83,3 3 Ashleigh Barty 11:3 78,6 4 Victoria Azarenka 14:4 77,8 5 Garbine Muguruza 17:5 77,3 6 Kiki Bertens 10:3 76,9 7 Aryna Sabalenka 23:7 76,7 8 Serena Williams 16:5 76,2 9 Elena Rybakina 22:7 75,9 10 Petra Kvitova 15:5 75,0

Quelle: Tennis Abstract

Anm.: Auf Tennis Abstract ist Nadia Podoroska auf Platz 2 notiert, hier sind jedoch auch zwei W25-Turniere einberechnet, die sie gewonnen hat. Diese haben wir nicht mit einbezogen.