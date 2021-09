WTA Ostrava: Belinda Bencic und Maria Sakkari stürmen ins Viertelfinale

Belinda Bencic und Maria Sakkari haben nahezu im Paarlauf den Sprung ins Viertelfinale von Ostrava geschafft. Anastasia Pavlyuchenkova hingegen ist in der zweiten Runde überraschend gescheitert.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 23.09.2021, 20:36 Uhr

Belinda Bencic nimmt in Ostrava Fahrt auf

Für Belinda Bencic geht es nach der überraschend klaren Niederlage beim WTA-Event von Luxemburg wieder bergauf. Die Schweizerin, die sich in diesem Jahr zur Olympiasiegerin gekrönt hat, besiegte in der zweiten Runde des WTA-500-Events von Ostrava die Spanierin Sara Sorribes Tormo klar in zwei Sätzen. Für die Schweizerin geht es im Viertelfinale nun gegen Anett Kontaveit, die am Mittwoch bereits Paula Badosa in zwei Sätzen besiegt hatte.

Ebenfalls klar den Einzug in die Runde der letzten Acht schaffte am Donnerstag die Griechin Maria Sakkari. Die 26-Jährige besiegte am Nachmittag die Lettin Jelena Ostapenko. Auch Elena Rybakina schaffte erwartungsgemäß den Einzug ins Viertelfinale, wenngleich die Kasachin gegen Magda Linette über die volle Distanz gehen musste. Rybakina trifft im Viertelfinale auf Iga Swiatek, Sakkari bekommt es überraschend mit der Wildcard Tereza Martincova zu tun.

Die Tschechin hatte am Frühabend die Nummer fünf des Turniers, Anastasia Pavlyuchenkova aus dem Turnier gekegelt. Zwar zeigte Martincova im zweiten Satz Nerven, ließ etliche Chancen, das Match mit eigenem Aufschlag zu beenden, liegen - schlussendlich siegte die Lokalmatadorin aber in zwei Tiebreaks.

