WTA Ostrava: Iga Swiatek folgt Barbora Krejcikova ins Finale nach

Die Nummer eins der Damen-Weltrangliste Iga Swiatek steht ebenso wie die Lokalmatadorin Barbora Krejcikova im Endspiel der WTA-Tour-500-Veranstaltung in Ostrava.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 08.10.2022, 19:38 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek steht nach einem Sieg über die Russin Ekaterina Alexandrova im Endspiel von Ostrava

Die Zuschauer des WTA-Tour-500-Turniers in Ostrava dürfen sich über ein attraktives Match-Up im morgigen Finale freuen: Iga Swiatek, die Nummer eins der Veranstaltung und der WTA-Rangliste, konnte sich in der Vorschlussrunde der Hallen-Hartplatz-Veranstaltung in Ostmähren nach zähem Ringen und 2:38 Stunden Spielzeit gegen die Russin Ekaterina Alexandrova 7:6 (5), 2:6, 6:4 durchsetzen. Die Polin steht damit in ihrem siebenten Saisonfinale, von denen sie alle bisherigen gewinnen konnte.

Jabeur scheitert bei Heimturnier im Viertelfinale

Zuvor hatte Barbora Krejcikova die Herzen des Heimpublikums höher schlagen lassen und ihren achten Matchsieg in Folge einfahren können. Die French-Open-Siegerin von 2021 bezwang in einer 2:26-Stunden-Marathonpartie die Kasachin Elena Rybakina 3:6, 7:6 (4), 6:4. Nachdem die Tschechin bereits letzte Woche beim WTA-250er-Turnier in Tallinn den Titel holen konnte, hätte sie nun die Möglichkeit einer ansonsten eher verkorksten Siason noch eine bombastisches Abschlussphase zu bescheren.

Bereits gestern ist beim WTA-Tour-250-Event in Monastir die Nummer eins und Lokalmatadorin des Turnier Ons Jabeur gescheitert. Die Tunesierin musste sich im Viertelfinale der US-Amerikanerin Claire Liu 3:6, 6:4, 4:6 geschlagen geben. Im Semifinale am Samstag hatte die 22-jährige Kalifornierin allerdings gegen die Belgierin Elise Mertens nicht zu bestellen und verlor glatt 4:6, 0:6. Die zweite Finalistin heißt Alize Cornet, die in der Vorschlussrunde die Russin Veronika Kudermetova 6:4, 6:3 aus dem Rennen nahm.

