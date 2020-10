WTA Ostrava: Sabalenka ringt Gauff nieder, Pliskova ausgeschieden

Der Erfolgslauf von Coco Gauff beim WTA-Event von Ostrava ist gestoppt. Die junge US-Amerikanerin unterlag Aryna Sabalenka in drei Sätzen. Auch Karolina Pliskova ist unterdessen ausgeschieden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.10.2020, 21:19 Uhr

Aryna Sabalenka gelang gegen Coco Gauff ein Comeback-Sieg

Zum Start in den Spieltag in Ostrava blieb die Tunesierin Ons Jabeur gegen Jelena Ostapenko in zwei umkämpften Sätzen siegreich. Jabeur steht damit in ihrem bereit fünften WTA-Viertelfinale der laufenden Saison. In diesem trifft sie nun auf Maria Sakkari, welche am gestrigen Mittwoch überraschend Elina Svitolina bezwingen konnte.

Das zweite Match des Tages sollte ein äußerst umkämpftes werden. Nachdem Coco Gauff gegen Aryna Sabalenka den Auftaktsatz mit 6:1 gewinnen konnte, rang die Belarussin mit 7:5 und 7:6 (2) das amerikanische Talent nieder. Sabalenka trifft nun auf die Spanierin Sorribes Torro, die Anett Kontaveit aus dem Turnier nahm.

Pliskova überraschend out

Ebenfalls im Viertelfinale steht Elise Mertens, die sich gegen Karolina Muchova keine Blöße gab und mit 6:4 und 6:2 in die Runde der letzten Acht einzog. In dieser trifft die Belgierin Victoria Azarenka. Ausgeschieden hingegen ist Turnierfavoritin Karolina Pliskova, welche in drei umkämpften Sätzen gegen Veronika Kudermetova den Kürzeren zog.

Hier geht´s zum Draw von Ostrava.