WTA Ostrava: Swiatek und Kvitova im Semifinale, Bencic scheitert

Während sich beim WTA-Tour-500-Turnier in Ostrava die beiden topgesetzten Spielerinnen Iga Swiatek und Petra Kvitova durchsetzen konnten, setzte es für Belinda Bencic eine Zweisatz-Niederlage.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2021, 23:19 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek und Petra Kvitova stehen ebenso im Halbfinale von Ostrava wie Maria Sakkari und Annett Kontaveit.

Fast wären die Top 4 des WTA-Tour-500-Events im tschechischen Ostrava im Semifinale gestanden, schlussendlich scheiterte allerdings die drittgereihte Belinda Bencic im Viertelfinale an der Estin Annett Kontaveit klar in zwei Sätzen 4:6 und 3:6. Für die 25-Jährige aus Talinn läuft es aktuell sehr gut, konnte sie doch Ende August das Hartplatz-Event in Cleveland gewinnen. Die Schweizerin schlägt, wie auch Kontaveit, bereits nächste Woche erneut bei einem 500er-Turnier in Chicago auf.

In den Partien zuvor setzten sich allerdings nur die Favoritinnen durch: Zunächst feierte Maria Sakkari einen 7:5,-6:3-Erfolg über die Lokalmatadorin Tereza Martincova. Die an vier gesetzte Griechin steht damit in ihrem sechsten Halbfinale der Saison - die bisherigen fünf gingen alle verloren, zuletzt bei den US Open gegen die spätere Titelgewinnerin Emma Raducanu.

Lokalmatadorin Kvitova im Semifinale

In Ostmähren geht es für Sakkari nun gegen die an eins gereihte Polin Iga Swiatek, die ihrerseits die Kasachin Elena Rybakina mit 7:6 (5), 6:2 eliminierte. Für die Westslawin ist es das erste Semifinale seit ihrem Turniersieg in Rom im Wonnemonat Mai. Im Head-to-head zwischen Swiatek und Sakkari führt die Südeuropäerin mit 1:0.

Ebenfalls in der Runde der letzten Vier steht die Tschechin Petra Kvitova. Die an zwei gesetzte Weltranglisten-Zehnte bezwang in ihrem Viertelfinale Jill Teichmann aus der Schweiz mit zweimal 6:4. Die Lokalmatadorin, deren Geburtsort Bilovec keine 30 Kilometer von Ostrava entfernt liegt, konnte sich für die Anfang des Jahres in Dubai erlittene Niederlage gegen Teichmann revanchieren. In direkten Duellen steht es zwischen Kvitova und Kontaveit 5:2 für die Tschechin.