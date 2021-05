WTA Parma: Serena Williams siegt - und ihre Gegnerin macht ein Selfie

Serena Williams hat beim WTA-Turnier in Parma/Italien einen Auftakterfolg gefeiert. Die US-Amerikanerin siegte gegen die italienische Qualifikantin Lisa Pigato mit 6:3, 6:2.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.05.2021, 18:34 Uhr

© Getty Images Serena Williams

Williams gewann damit erstmals seit den Australian Open wieder ein Match. Dort hatte sie im Halbfinale gegen die spätere Siegerin Naomi Osaka verloren. Anschließend war die 39-Jährige gesundheitlich außer Gefecht gesetzt, die Miami Open hatte sie wegen einer Operation im Mundbereich verpasst.

In der vergangenen Woche hatte Williams in Rom gespielt, dort aber zum Auftakt gegen Nadia Podoroska verloren.

Die Weltranglisten-Achte ist in Parma mit einer Wildcard am Start und topgesetzt. In Runde 2 trifft sie auf Katerina Siniakova, die Clara Tauson mit 6:1, 6:3 besiegte.

In Parma gelang Williams nicht nur ein wichtiger Erfolg, sie machte im Anschluss auch ihre Gegnerin glücklich.

Für die 17-jährige Lisa Pigato war es der erste Auftritt bei einem WTA-Turnier überhaupt, sie ist aktuell auf Platz 572 in der Weltrangliste notiert. Im vergangenen Jahr hatte sie im Doppel der Juniorinnen-Konkurrenz gewonnen. Pigato hatte nun erstmals - dank einer Wildcard - in der Qualifikation eines WTA-Events teilgenommen und beide Spiele gewonnen, unter anderem gegen die Weltranglisten-105. Ludmilla Samsonova.

Nicht nur deshalb wird Pigato aber der Auftritt in Parma besonders in Erinnerung bleiben. Denn im Anschluss an das Match gegen Williams bat sie diese noch um ein Selfie. Einer Bitte, der die 23-fache Grand-Slam-Siegerin gerne nachkam. Beide plauderten im Anschluss zudem noch ein bisschen.

Williams: "Wünschte mir, ich hätte das gemacht"

"Lisa hat super gespielt", lobte Williams im Anschluss. "Ihre Zukunft wird super, sie hat diese Situation gut gehandelt. Ich drücke ihr künftig sicher die Daumen."

Auch die "Foto-Situation" fand Williams stark. Üblicherweise mache sie das in der Umkleide, die Frage von Pigato fand sie nun "cool und mutig". "Es war ihr erstes WTA-Match, das war also eine gute Gelegenheit für ein Foto, darauf kann sie noch in Jahren zurückblicken. Ich wünschte mir, ich hätte das nach meinem ersten Match gemacht, das wäre cool gewesen."

Wenn auch schwierig: Williams hatte ihr erstes WTA-Match in 1995 bestritten, Fotohandy waren zu jener Zeit noch ziemliche Zukunftsmusik...

Zum Einzel-Draw in Parma