WTA Peking: Aryna Sabalenka und Coco Gauff kehren zurück

Aryna Sabalenka und Coco Gauff kehren beim WTA-1000-Turnier in Peking auf die Tour zurück. Ein Wiedersehen der beiden ist erst im Finale möglich.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.09.2023, 12:29 Uhr

Aryna Sabalenka und Coco Gauff werden in Peking aufschlagen

Erstmals in ihrer Karriere wird Aryna Sabalenka beim WTA-1000-Event in Peking ein Turnier als Weltranglistenerste in Angriff nehmen. Bereits zum Auftakt wartet auf die 25-Jährige dabei eine durchaus schwierige Aufgabe, bekommt sie es doch im Duell zweier Australian-Open-Siegerinnen mit Sofia Kenin zu tun.

Im Viertelfinale könnte Sabalenka auf Elena Rybakina treffen. Die zuletzt leicht angeschlagene Kasachin bestreitet in Peking ebenfalls ihr erstes Turnier seit den US Open und trifft in der ersten Runde auf die Lokalmatadorin Qinwen Zheng. Auch die an Position vier gesetzte Jessica Pegula landete in der oberen Turnierhälfte.

Gauff eröffnet gegen Alexandrova

Ein besonderes Augenmerk dürften die chinesischen Tennisfans auf Coco Gauff legen. Die 19-Jährige, die bei den US Open mit einem Finalerfolg über Sabalenka ihren ersten Grand-Slam-Titel holte, erwischte mit Ekaterina Alexandrova ein äußerst unangenehmes Auftaktlos.

In einem möglichen Viertelfinale könnte es Gauff mit der derzeit in Topform agierenden Maria Sakkari zu tun bekommen. Die an Position zwei gesetzte Iga Swiatek, die zuletzt in Tokio überraschend im Viertelfinale scheiterte, eröffnet unterdessen gegen Sara Sorribes Tormo.

Das Einzel-Tableau in Peking