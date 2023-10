Peking: Gauff gelingt Auftaktsieg

Coco Gauff gewann ihre Erstrundenpartie gegen Ekaterina Alexandrova souverän 7:5, 6:3 beim 1000er-WTA-Turnier in Peking. Auch Ons Jabeur und Iga Swiatek waren erfolgreich.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.10.2023, 14:06 Uhr

© Getty Images Coco gauff siegte zum Auftakt gegen Ekaterin Alexandrova.

Mit einem sofortigen Break begann die Siegerin der US Open ihr erstes Match nach ihrem größten Triumph in New York. Alexandrova hatte keine große Chance, um ins Spiel zu finden. Doch schon in den nächsten Minuten änderten sich die Kräfteverhältnisse. Die US-Amerikanerin hatte nun selbst Probleme mit ihrem Spiel und ließ ihre Kontrahentin wieder rankommen.

Im zweiten Satz hielten dann beide Spielerinnen ihren Aufschlag. Lediglich die Russin zeigte einmal zu viele Schwächen. Gauff nutzte diese Chance und zog auf 5:2 davon. Die Vorentscheidung in einem Match, das nach 82 Minuten beendet war. Für die Nummer drei im Ranking geht es nun gegen Petra Martic weiter, die bereits gestern in die zweite Runde einzog.

Jabeur und Swiatek ohne größere Probleme

Auch Ons Jabeur und Iga Swiatek stehen in der zweiten Runde in der chinesischen Hauptstadt. Jabeur siegte gegen Qualifikantin Ashlyn Krueger 6:3, 6:4. Swiatek konnte gegen Sara Sorribes Tormo mit 6:4, 6:3 den Einzug in Runde zwei perfekt machen.

