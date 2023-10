WTA Peking: Gauff und Swiatek machen Duell perfekt

Coco Gauff hat im Viertelfinale beim WTA-Masters in Peking mit einem souveränen 6:2, 6:4 gegen Maria Sakkari das Halbfinale erreicht. Auch Iga Swiatek siegte in ihrem Viertelfinalmatch gegen Caroline Garcia.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.10.2023, 11:57 Uhr

© Getty Images Coco Gauff trifft im Halbfinale beim WTA-1000er in Peking auf Iga Swiatek.

Gauff marschierte mit Beginn des Matches vorweg und ließt Sakkari wenig Luft, um selbst spielerische Akzente setzen zu können. Das schnelle 4:0 war die Vorentscheidung im ersten Durchgang, da Gauff ihre Überlegenheit kontrolliert ausspielte.

Sakkari hatte im zweiten Satz dann mehr Zugriff auf das Spiel. Die US-Amerikanerin knüpfte jedoch an ihre konzentrierte Leistung an und ließ im gesamten Match nicht einen Breakball zu. Folgerichtig führte der Auftritt zu einem ungefährdeten Zweisatzsieg, nachdem Gauff nach mehreren Möglichkeiten eine Breakchance nutzen konnte. 1:19 Stunde dauerte das Match, in dem zu keiner Zeit ein Zweifel an der Siegerin bestand.

Swiatek und Garcia liefern sich zwei umkämpfte Sätze

Ein ganzes Stück härter arbeiten musste an diesem Viertelfinaltag Iga Swiatek. Im Duell mit Caroline Garcia lieferte sich die Polin eine enge Partie, dessen erster Satz nach keiner einzigen Breakchance im Tiebreak an Garcia ging. Im zweiten Durchgang blieb es beim engen Verlauf, auch wenn beide Spielerinnen das Niveau des ersten Abschnitts nicht aufrechthalten konnten.

Den Satzausgleich sicherte sich die Zweite des WTA-Rankings ebenfalls im Tiebreak. Erst im finalen Satz kippte das Match dann auf Swiateks Seite. 6:7(8), 7:6(5), 6:1 lautete nach 2:35 Stunden Spielzeit das Endergebnis für die viermalige Grand-Slam-Siegerin.

Gauff erst mit einem Sieg gegen Swiatek

Damit trifft die ehemalige Weltranglistenerste im Halbfinale von Peking auf Coco Gauff, gegen die eine weitere Energieleistung nötig sein wird. Im direkten Vergleich führt die Polin nach acht Duellen auf der WTA Tour mit 7:1 gegen die frischgebackene US-Open-Siegerin. Erst im letzten Duell, dem Halbfinale in Cincinnati im letzten August, konnte die 19-Jährige zum ersten Mal den Court als Siegerin gegen Iga Swiatek verlassen.

