WTA Peking: Gemischter Tag für Grand Slam Siegerinnen

Während Bianca Andreescus Comebackbeim WTA-1000-Turnier in Peking scheiterte, meisterte Barbora Krejcikova erfolgreich den Auftakt.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.09.2025, 21:06 Uhr

Barbora Krejcikova bei den China Open 2025

Tag 1 beim neunten WTA-Masters-Turnier der Saisonendphase. Angeführt wird das Feld von Iga Swiatek. Die Polin – wie auch die anderen gesetzten Spielerinnen – greift aufgrund eines Freiloses erst in der Runde der letzten 64 ins Geschehen ein. Trotzdem hatte der Auftakt bereits einiges zu bieten: Gleich mehrere Grand-Slam-Siegerinnen standen auf dem Platz.

US-Open-Siegerin Bianca Andreescu wird auch dieses Jahr vom Verletzungspech verfolgt. Nach einer sechsmonatigen Pause spielte sie lediglich neun Turniere, ehe sie sich in Montreal erneut am Knöchel verletzte. Die Folge: sieben Wochen Turnierpause, die in Peking ihr Ende fanden. Auf Platz 181 der Weltrangliste abgerutscht, verpasste die 25-Jährige jedoch den Sprung in einen erfolgreichen Saisonendspurt. Andreescu verlor ihr Auftaktmatch mit 4:6, 6:7 (4) gegen die Hamburg-Finalistin Anna Bondar aus Italien.

Zum Auftakt: Drittlängstes Tour-Match des Jahres

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova startete souverän in das Turnier. Mit zwei Viertelfinaleinzügen – bei den US Open und in Seoul – im Gepäck reiste die Tschechin nach Peking. Gegen ihre Erstrundengegnerin Anna Blinkova hatte sie keinerlei Mühe und baute mit einem 6:2, 6:2-Sieg ihre Bilanz im direkten Vergleich auf 4:0 aus.

Auch die ehemalige Nummer 3 der Welt, Maria Sakkari, wurde am ersten Tag direkt an ihre Grenzen gebracht. In einem Marathonmatch über 3 Stunden und 29 Minuten triumphierte sie schließlich gegen Ashlyn Krueger mit 7:6(5), 6:7(5), 7:5. Es war das drittlängste Tour-Match des Jahres 2025 bisher.

