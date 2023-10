WTA Peking: Iga Swiatek stoppt Coco Gauff - und wie!

Iga Swiatek ist mit einer überzeugenden Leistung in das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking eingezogen. Die Polin gewann gegen Cori Gauff mit 6:2 und 6:3 und beendete damit die Siegesserie der US-Amerikanerin, die ihre letzten 16 Matches gewonnen hatte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2023, 10:13 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek steht in Peking im Endspiel

Irgendwann kommt jede Serie an ihr Ende. Und somit wird es nach Washington, Cincinnati und den US Open erstmal keinen weiteren Turniersieg für Coco Gauff geben. Denn die Siegesserie der US-Amerikanerin kam gegen Iga Swiatek krachend an ihr Ende. Swiatek, in Peking an Position zwei gesetzt, gewann nach einer Spielzeit von 79 Minuten mit 6:2 und 6:3 und trifft morgen im Endspiel entweder auf Liudmilla Samosonova oder Elena Rybakina.

Für Swiatek war es der achte Erfolg im neunten Vergleich mit Gauff. Lediglich im Halbfinale von Cincinnati hatte sich die spätere US-Open-Siegerin in drei Sätzen behaupten können. Für Iga Swiatek, die nach dem Turnier in Flushing Meadows die Spitzenposition in den WTA-Charts abgeben musste, geht es am Sonntag um den 16. Einzel-Titel ihrer Karriere. Und um den fünften in diesem Jahr. Bislang hat die 22-Jährige schon in Doha, Stuttgart, Roland-Garros und Warschau triumphieren können.

Sie könne endlich wieder frei aufspielen, erklärte Swiatek nach ihrem Sieg im On-Court-Interview. Und dass es ihr eigentlich egal sei, gegen wen sie im Finale ran muss.

