WTA Peking: Kostyuk schockt Jabeur, Sabalenka muss kämpfen

Marta Kostyuk hat in der zweiten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking überraschend Ons Jabeur besiegt. Auch Aryna Sabalenka hatte zu kämpfen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2023, 14:58 Uhr

© Getty Images Marta Kostyuk hat in Peking Ons Jabeur geschlagen

Kleiner Dämpfer für Ons jabeur im Kampf um einen Startplatz bei den WTA Finals in Cancun. Die Tunesierin musste sich in der zweiten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Peking der Ukrainerin Marta Kostyuk mit 6:7 (5) und 1:6 geschlagen geben. Aktuell liegt Jabeur in der Jahreswertung noch auf Position sieben, hätte sich nach ihrem Turniersieg in Ningbo vergangene Woche mit einem starken Lauf in der chinesischen Hauptstadt das Ticket für Mexiko schon sichern können.

Dort längst fix dabei ist Aryna Sabalenka, die in Peking erstmals als Weltranglisten-Erste startet. Die Belarussin musste sich gegen Katie Boulter beim 7:5 und 7:6 (2) aber ordentlich strecken, um ins Achtelfinale einzuziehen. Dort trifft Sabalenka auf die Italienerin Jasmina Paolini.

Ganz kleine Chancen auf einen neuerlichen Auftritt beim Saisonfinale hat auch noch Caroline Garcia, die im vergangenen Jahr in Fort Worth ja den Titel geholt hatte. Dazu müsste die Französin allerdings schon in Peking gewinnen. Nach dem 6:3, 3:6 und 6:3 gegen Yulia Putintseva ist Garcia jedenfalls noch im Rennen.

Hier das Einzel-Tableau in Peking